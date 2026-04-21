Programul „Euro 200” revine și în acest an pentru elevii și studenții cu venituri reduse. Statul oferă sprijin financiar pentru cumpărarea unui calculator, iar înscrierile au început deja.

Cine poate primi ajutorul de 200 de euro

Elevii și studenții din România care provin din familii cu venituri mici pot solicita acest sprijin acordat de . Programul urmărește să faciliteze accesul tinerilor la tehnologie și la instrumente moderne de învățare.

Ajutorul financiar se acordă doar dacă venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește 500 de lei. Beneficiarii eligibili vor putea folosi voucherul pentru achiziția unui calculator.

Schema funcționează de mai mulți ani și continuă obiectivul inițial de dezvoltare a competențelor digitale în rândul tinerilor.

Până când se depun dosarele

Potrivit Ordinului nr. 6.616, publicat în , dosarele pot fi depuse până la data de 15 mai. Cei interesați au astfel la dispoziție mai puțin de o lună pentru completarea documentelor necesare.

Etapa de selecție se va încheia în luna iulie, după analizarea tuturor solicitărilor. Listele preliminare urmează să fie afișate pe 26 iunie. Eventualele contestații vor putea fi depuse în intervalul 1-3 iulie. Ulterior, Ministerul Educației va publica lista finală a beneficiarilor pe 24 iulie.

Când se primesc voucherele și ce obligații există

Bonurile valorice vor fi distribuite în perioada 31 august – 12 septembrie. Acestea vor putea fi utilizate între 7 septembrie și 16 octombrie pentru cumpărarea calculatorului ales, relatează Libertatea.

Beneficiarii trebuie însă să păstreze documentele de achiziție și să depună dovada plății până la finalul lunii octombrie 2026. Fără această etapă, decontarea nu poate fi finalizată.

Ministerul Educației derulează acest proiect din anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004. Programul a fost creat pentru a sprijini accesul la computere și pentru a reduce diferențele sociale din .