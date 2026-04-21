Uniunea Europeană analizează măsuri speciale pentru cazul unei crize de combustibil destinat aviației. Oficialii de la Bruxelles discută distribuirea rezervelor între state și reguli noi de stocare, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Ce plan pregătește UE pentru combustibilul avioanelor

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a anunțat că actualele mecanisme voluntare ar putea deveni obligatorii dacă apare o penurie serioasă. Declarația a venit după o videoconferință cu miniștrii transporturilor din statele membre.

„Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”, a declarat oficialul european, precizând totuși că nu există motive imediate de panică privind aprovizionarea blocului comunitar, potrivit .

Discuțiile apar după scumpiri accelerate și după reducerea unor fluxuri de import, într-un moment în care piața energetică rămâne extrem de sensibilă.

Cum ar putea fi împărțite rezervele între statele membre

Bruxelles-ul ia în calcul folosirea stocurilor de urgență, existente deja la nivel european și național. Aceste rezerve ar urma să fie eliberate doar dacă situația o impune. Tzitzikostas a subliniat că orice decizie privind folosirea trebuie făcută transparent, pentru a evita dezechilibre comerciale între state sau avantaje artificiale pe piață.

În paralel, Comisia analizează introducerea unei obligații minime de stocare. Asta ar însemna ca fiecare stat membru să păstreze rezerve minime pentru situații excepționale.

Ce alternative caută Comisia Europeană

În cadrul planului AccelerateEU, executivul european pregătește lansarea unui observator al pieței de combustibil. Acesta ar urma să monitorizeze în primă fază segmentul combustibilului pentru avioane.

Oficialii analizează și surse alternative, inclusiv combustibil de tip A produs în Statele Unite. Totuși, folosirea lui în Europa ar necesita adaptări logistice și tehnice, deoarece standardul uzual utilizat este Jet A1.

Cum reacționează companiile aeriene la scumpiri

Costurile în Europa s-au dublat de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Presiunea financiară a determinat mai multe companii să renunțe la rute considerate neprofitabile.

Operatorii au început și retragerea aeronavelor cu consum ridicat, pentru a limita cheltuielile. Specialiști români avertizează că vara lui 2026 ar putea aduce blocaje pentru o parte dintre transportatori, relatează Libertatea.

Cât timp ar rezista Europa cu rezervele actuale

Guvernul olandez estimează că poate acoperi necesarul de combustibil pentru avioane timp de aproximativ cinci luni, prin producția internă și rezerve strategice.

„Producţia europeană de motorină şi kerosen, împreună cu rezervele strategice, poate acoperi cererea timp de câteva luni, dacă perturbările de aprovizionare se menţin la nivelul actual”, a explicat guvernul olandez.

Pentru motorină și benzină, estimările indică rezerve suficiente pentru mai mult de un an, dacă stocurile nu sunt redirecționate spre alte regiuni.