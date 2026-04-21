Acasa » Politică » Ce spune deputatul care a trecut de la PSD la PNL și acum îl susține pe Bolojan: „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”

Ce spune deputatul care a trecut de la PSD la PNL și acum îl susține pe Bolojan: „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 22:59
Ce spune deputatul care a trecut de la PSD la PNL și acum îl susține pe Bolojan: „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”
Deputatul Petre Emanoil Neagu. Sursa foto: Petre Emanoil Neagu / Facebook
Cuprins
  1. Neagu a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan
  2. Neagu: Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere

Deputatul Petre Emanoil Neagu a trecut de la PSD la PNL după ce social-democrații au decis să-i retragă sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. De altfel, de-a lungul carierei sale politice, Neagu a migrat între cele două partide. „18 ani am fost la PNL și 18 ani la PSD”, a recunoscut el.

Neagu a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan

Petre Emanoil Neagu a criticat decizia de luni a social-democraților: „În aceste momente dificile din punct de vedere economic, ce se întâmplă la nivel global, război la granița țării, nu era momentul să provocăm noi o criză guvernamentală. (…) Nu poate produce decât haos ce se întâmplă acum”.

„Cred că PSD a luat o decizie greșită și pentru că nu mă mai regăsesc în aceste povești am hotărât să nu mai activez în grupul PSD la Camera Deputaților și începând de mâine voi activa în grupul parlamentar în PNL”, a mai afirmat Petre Emanoil Neagu, pentru HotNews.

Neagu: Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere

Acesta a precizat apoi că a avut discuții cu liderii PSD încă de acum o lună „că sunt anumite lucruri pe care eu nu le înțeleg”.

„Nu vreau să spun vorbe mari, dar pentru stabilitate, suntem într-un moment delicat. Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere, se duce într-o fundătură”, a mai declarat Petre Emanoil Neagu, pentru HotNews.

Amintim că și primarii Constantin Toma și Robert Negoiță s-au pronunțat în favoarea premierului Ilie Bolojan.

Mesajul lui Bolojan pentru românii care îl urăsc
Politică
Mesajul lui Bolojan pentru românii care îl urăsc
Bolojan e convins că Guvernul va fi mult mai performant fără PSD: Vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune când nu ai blocaje
Politică
Bolojan e convins că Guvernul va fi mult mai performant fără PSD: Vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune când nu ai blocaje
Cum explică Bolojan revolta PSD în coaliție: Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, întotdeauna era cineva susținut de PSD
Politică
Cum explică Bolojan revolta PSD în coaliție: Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, întotdeauna era cineva susținut de PSD
Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)
Politică
Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)
După Constantin Toma, și Robert Negoiță îi contrazice pe Olguța Vasilescu și Grindeanu: „Că ne place Bolojan sau nu, a făcut niște reforme. Ar merita puțină susținere măcar pentru asta" (VIDEO)
Politică
După Constantin Toma, și Robert Negoiță îi contrazice pe Olguța Vasilescu și Grindeanu: „Că ne place Bolojan sau nu, a făcut niște reforme. Ar merita puțină susținere măcar pentru asta” (VIDEO)
Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
Politică
Crin Antonescu: Azi, țara e condusă la nivel guvernamental de USR
Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)
Politică
Toma: PSD se duce în cap / Ședința partidului a fost un bâlci, se bucurau că bagă țara în această nenorocire / Probabil Olguța Vasilescu vrea să ajungă premier (VIDEO)
Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!" Cum afectează blocajul noul guvern
Politică
Șoșoacă refuză orice negociere în plină criză politică. „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!” Cum afectează blocajul noul guvern
PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie" (VIDEO)
Politică
PNL și USR, primă discuție pentru un guvern minoritar. „Visul PSD de a decide soarta țării e o iluzie” (VIDEO)
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta" (VIDEO)
Politică
Ce condiții pune Simion ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: „După ce vor accepta, putem discuta” (VIDEO)
