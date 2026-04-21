Deputatul Petre Emanoil Neagu a trecut de la PSD la PNL după ce social-democrații au decis să-i retragă sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. De altfel, de-a lungul carierei sale politice, Neagu a migrat între cele două partide. „18 ani am fost la PNL și 18 ani la PSD”, a recunoscut el.

Neagu a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui Bolojan

Petre Emanoil Neagu a criticat de luni a social-democraților: „În aceste momente dificile din punct de vedere economic, ce se întâmplă la nivel global, război la granița țării, nu era momentul să provocăm noi o criză guvernamentală. (…) Nu poate produce decât haos ce se întâmplă acum”.

„Cred că PSD a luat o decizie greșită și pentru că nu mă mai regăsesc în aceste povești am hotărât să nu mai activez în grupul PSD la Camera Deputaților și începând de mâine voi activa în grupul parlamentar în PNL”, a mai afirmat Petre Emanoil Neagu, pentru

Neagu: Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere

Acesta a precizat apoi că a avut discuții cu liderii PSD încă de acum o lună „că sunt anumite lucruri pe care eu nu le înțeleg”.

„Nu vreau să spun vorbe mari, dar pentru stabilitate, suntem într-un moment delicat. Drumul pe care l-a luat PSD mie mi se pare că este unul fără întoarcere, se duce într-o fundătură”, a mai declarat Petre Emanoil Neagu, pentru HotNews.

Amintim că și primarii și s-au pronunțat în favoarea premierului Ilie Bolojan.