Acasa » Politică » Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)

Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 21:05
Ciucu: Mai mulți miniștri deja mi-au spus că funcționarii nu-i mai iau în seamă, că simt vântul schimbării. Am vorbit și cu doi miniștri PSD și erau extrem de triști (VIDEO)
Ciprian Ciucu Sursa foto: Captura video b1 TV
Cuprins
  1. Ciucu: România e încă pe perfuzii, nu avem nevoie de o criză politică
  2. Ciucu: Doi miniștri PSD erau azi extrem de triști

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și lider în PNL, speră ca Sorin Grindeanu, liderul PSD, să se răzgândească, iar coaliția să se mențină în actuala formulă, cu tot cu PSD, pentru a nu genera o criză politică peste problemele economice pe care deja le avem. Ciucu a spus că a discutat inclusiv cu miniștri PSD, care s-au arătat foarte supărați de decizia luată de partidul lor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ciucu: România e încă pe perfuzii, nu avem nevoie de o criză politică

Ciprian Ciucu a explicat întâi de ce încă mai speră ca Sorin Grindeanu să se răzgândească, iar coaliția să rămână în formula actuală.

„În urma votului pe care l-au dat, cei la PSD practic au decis că vor crește facturile românilor. Ați văzut reacția astăzi de pe bursă? Ați văzut principale companii cum au început să înregistreze pierderi? În ce se va traduce acest lucru? În instabilitatea economică, în facturi mai mari și într-o criză economică. Suntem într-o situație internațională foarte proastă. (…)

Să știți că am vorbit cu mai mulți miniștri astăzi și de la PNL, și de la PSD și mi-au spus că deja funcționarii nu ne mai iau în seamă, simt vântul schimbării, se schimbă Guvernul. Nu se va putea guverna în această situație.

Și poate, după consultările de mâine, și apreciez faptul că domnul Nicușor Dan încearcă să salveze coaliția, să se revină la gânduri mai bune, în urma reacției pe care populația o are și în urma faptului că este clar cum au reacționat și cum vor reacționa în continuare piețele financiare și bursele. România încă este pe perfuzii. Se împrumută, se va împrumuta și mai scump, va fi mai greu, oameni buni! Nu avem nevoie de această criză politică. Poate fi încă evitată în ceasul al 12-lea. De aceea am zis acest lucru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu: Doi miniștri PSD erau azi extrem de triști

„Tot ce are de făcut PSD e să nu facă nimic, să-și lasă miniștrii să-și facă treaba. Am vorbit cu doi miniștri de la PSD astăzi. Erau extrem de triști: ”Domnule, am muncit atâta în aceste luni, am muncit pe brânci și am reușit să echilibrăm anumite lucruri, să ducem anumite proiecte, să le deblocăm, să-mi dăm contacte de finanțare pentru diferite proiecte”.

Nu o să vă dau nici măcar domeniul, că nu vreau ca cumva cineva să-i acuze că vorbesc cu mine și că se exprimau așa. Și le păreau efectiv rău pentru propria lor muncă”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

