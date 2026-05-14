Acasa » Politică » Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)

Ana Maria
14 mai 2026, 15:52
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Situație alarmantă! Câți bani a încasat România până acum din PNRR
  2. Situație alarmantă! Ce probleme blochează implementarea reformelor
  3. De ce a cerut Sorin Grindeanu lista proiectelor urgente
  4. Ce reclamă liderul PSD

Situație alarmantă! Cu doar câteva luni înainte de termenul-limită pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, un document intern ajuns la nivelul Guvernului arată dimensiunea problemelor cu care se confruntă România în accesarea fondurilor europene.

Analiza indică faptul că 38 dintre țintele și jaloanele asumate nu sunt încă finalizate, iar riscul financiar este uriaș. România ar putea pierde până la 15 miliarde de euro, o sumă care depășește chiar valoarea fondurilor ce mai pot fi atrase prin PNRR.

Situație alarmantă! Câți bani a încasat România până acum din PNRR

Potrivit analizei transmise la Secretariatul General al Guvernului, România a depus până în acest moment patru cereri de plată și a primit puțin peste jumătate din fondurile totale disponibile.

”Până în prezent, au fost depuse patru cereri de plată, iar România a primit în total fonduri în valoare de 10,72 miliarde euro (50,08% din total), reprezentând contravaloarea prefinanțării (inclusiv pentru REPowerEU) și a primelor 3 cereri de plată.

La nivelul Guvernului, a fost solicitată transmiterea periodică a stadiului reformelor, cu indicarea problemelor identificate în implementare, precum și modalități de remediere.”

Documentul arată, potrivit Știripesurse, că din cele 45 de ținte și jaloane care mai trebuie îndeplinite, doar șapte sunt considerate finalizate.

Situație alarmantă! Ce probleme blochează implementarea reformelor

Conform documentului, cele mai mari dificultăți sunt legate de reformele cu impact major, multe dintre ele dependente de adoptarea unor acte normative sau de acord politic.

”În privința celor 45 de ținte și jaloane, aferente reformelor rămase de implementat în PNRR, situația se prezintă astfel:
• 7 ținte și jaloane sunt considerate îndeplinite la nivelul MIPE/CRI;
• 38 ținte și jaloane în curs de îndeplinire:
• 14 ținte și jaloane sunt considerate reforme cu impact semnificativ, dintre care un număr de 11 necesită o inițiativă legislativă (…)”

Printre proiectele aflate în impas se numără reforma ANAF, legea salarizării unitare, digitalizarea cercetării, legea apelor, măsurile privind decarbonizarea sau modificări din Codul administrativ.

Alte obiective țin de decizii guvernamentale sau măsuri administrative care încă nu au fost finalizate.

CITEȘTE AICI DOCUMENTUL INTEGRAL

De ce a cerut Sorin Grindeanu lista proiectelor urgente

Deși liderii politici au convenit, în cadrul consultărilor informale de la Cotroceni, că proiectele necesare pentru PNRR trebuie tratate cu prioritate indiferent de tensiunile politice, lucrurile par să se miște greu inclusiv la nivel instituțional.

În acest context, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, i-a transmis o solicitare oficială ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cerând lista proiectelor legislative care trebuie adoptate urgent în Parlament.

„Stimate domnule ministru,

Vă adresez o solicitare la care aștept, cu celeritate, un răspuns din partea dumneavoastră, având în vedere importanța subiectului pentru economia României.

Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).”

Ce reclamă liderul PSD

Sorin Grindeanu susține că, deși și-a exprimat disponibilitatea de a susține adoptarea rapidă a proiectelor necesare, Ministerul Investițiilor nu a transmis până acum nicio solicitare oficială.

„Deși mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret și surprindere, că atât în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cât și de președinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe care îl conduceți.”

În final, liderul PSD cere trimiterea urgentă a listei cu proiectele legislative care trebuie adoptate pentru a evita pierderea unei părți importante din fondurile europene alocate României.

