Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat

Proiectul de lege care propune abrogarea unor acte normative antilegionare, inițiat la Senat de senatorul SOS Dumitru Manea (alias Miron Manega), a primit aviz pozitiv în Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, cu voturile parlamentarilor PSD, AUR, PIR și ale neafiliaților.

Cine a inițiat proiectul și cine sunt semnatarii?

Proiectul intitulat „Lege privind legitimitatea apărării intereselor naționale ale României” a fost depus la Senat de senatorul SOS Dumitru Manea, cunoscut public și sub pseudonimul Miron Manega.

La momentul depunerii, inițiativa era însoțită de 42 de semnături; ulterior opt semnatari s-au retras, iar ca inițiatori au rămas 18 membri SOS, 7 membri POT (la momentul depunerii), 5 parlamentari AUR și 4 neafiliați.

Despre legăturile lui Dumitru Manea cu mișcarea neo-legionară a semnalat cercetătoarea Adina Marincea într-o postare din mai 2025. Potrivit investigațiilor citate, Manea a fost implicat în redacția unui ziar descris ca fascist.

Dumitru Manea este și unul dintre cei mai aprigi critici ai , care interzice propaganda fascistă și legionară și pedepsește promovarea mișcărilor legionare, folosirea simbolurilor fasciste/naziste, negarea sau minimalizarea Holocaustului.

Ce prevede legea de abrogare a legilor antilegionare

Actul legislativ urmărește redefinirea modalității în care drepturile fundamentale pot fi exercitate în numele promovării identității naționale și declară că folosirea libertăților fundamentale pentru apărarea identității românești este „fundamental legitimă”.

Textul afirmă că aceste drepturi, atunci când sunt folosite pentru apărarea intereselor naționale, nu pot fi restricționate „pe nicio cale”, deși introduce condiția respectării ordinii constituționale și a drepturilor celorlalți.

Inițiatorii propun abrogarea totală sau parțială a unor acte normative: O.U.G. nr. 31/2002; Legea nr. 107/2006; Legea nr. 217/2015 (Legea anti-legionară); Legea nr. 157/2018 (Legea anti-semitism); și Legea nr. 241/2025. De asemenea, proiectul instituie ideea unui mecanism parlamentar de evaluare periodică a legilor care limitează libertățile fundamentale.

Cine sunt cei care au votat proiectul

Proiectul a fost discutat miercuri în Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități și a primit, ulterior, aviz favorabil de la Comisia Juridică.

Din cei 15 membri ai comisiei au fost prezenți doar 11; au lipsit Liviu Fodorca, Cătălin Graur, Mate Kovacs și Luca Mălăiescu. Senatorul USR George-Cătălin Bochileanu a explicat dinamica votului în comisie.

„Nu au fost prezenți toți. De la PSD au fost doi membri în comisie și a trecut practic cu voturile PSD, AUR, PIR și neafiliați. PNL s-a abținut, iar USR și UDMR au votat împotrivă”, a declarat George-Cătălin Bochileanu.

Printre parlamentarii care au girat proiectul se numără senatorul Sorin Lavric (AUR), cunoscut pentru afirmații din volumul Decoct de femeie, unde a scris: „Nici un bărbat nu caută în femeie deșteptăciunea, profunzimea sau luciditatea”; el a folosit în trecut termeni jignitori la adresa romilor.

Senatorul Andrei-Emil Dîrlău (AUR) a susținut în septembrie 2025 la tribuna Senatului: „Se încurajează metisarea rasială în Europa (…) Populațiile autohtone sunt înlocuite de migranți afro-asiatici”, iar CNSAS i-a dat aviz de necolaborare.

Deputata (POT) promovează mesaje conspirative și antioccidentale.

Senatorul Paul Pintea (neafiliat) are o condamnare definitivă cu suspendare pentru conducere fără permis, trei dosare penale pentru aceeași infracțiune și controverse privind Bacalaureatul și mențiunile din CV.

Senatorul Robert Daniel Ghiță (neafiliat) a afirmat pe Facebook în ianuarie: „sataniștii pregătesc asaltul final asupra României. Cine credea că după lovitura primită de neomarxiști la nivel mondial, prin venirea la putere a președintelui Trump, sataniștii se vor ascunde ca șobolanii, s-a înșelat”.

Deputatul Tudor Ionescu (SOS), avocat de profesie, a înființat în 2015 Partidul Noua Dreaptă și a fost activ în manifestații ultranaționaliste, după cum arată datele analizate de