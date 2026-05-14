B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)

„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)

Traian Avarvarei
14 mai 2026, 14:19
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
„Statul nu e moșia nimănui”. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor (FOTO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul Bolojan a pus în transparență publică un proiect de Hotărâre prin care Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) va fi obligată să publice informații detaliate despre patrimoniul administrat.

Ce informații va trebui să publice RA-APPS

Astfel, RA-APPS va trebui să publice pe site-ul său, de două ori pe an, pe 31 mai și 30 noiembrie, informații despre toate imobilele pe care le are în administrare.

Lista informațiilor va cuprinde:

  • adresa imobilului, suprafața și destinația clădirii (locuință, birou etc.);
  • tipul (închiriere, folosință gratuită, asociere etc.), perioada și valoarea contractului;
  • modul în care a fost atribuit imobilul (direct sau prin licitație);
  • tipul beneficiarului (persoane juridice sau fizice)

În cazul persoanelor fizice, Hotărârea prevede că nu vor fi menționate explicit numele persoanei sau instituției la care aceasta lucrează, ci doar categoria funcției și tipul instituției.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Reșitnec: Românii vor putea vedea cine folosește imobilele RA-APPS

„Am promis că facem lumină.

Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc.

Am pus azi în transparență o hotărâre de guvern care va obliga RA-APPS să facă publică lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa și modul în care acestea sunt folosite, de 2 ori pe an, pe 31 mai și 30 noiembrie.

Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și cât durează.

Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă ca aceste informații să fie publice.

Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci exact de aceea această transparență este necesară.

USR la guvernare înseamnă transparență iar acesta e primul pas pe care îl facem cu RA-APPS. Statul nu este moșia nimănui”, a transmis Dan Reșitnec (USR), secretarul general al Guvernului, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Politică
Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Politică
Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
Politică
Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Politică
Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
Politică
Prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, zona Hanul lui Manuc, s-a încheiat. Construcții Erbașu: „Circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă” (FOTO)
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
Politică
Sorin Grindeanu, între surpriză și memorie selectivă. Acum întreabă de proiectele PNRR
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
Politică
PSD: Bolojan să plece! A numit o persoană anchetată la conducerea Autorității Vamale
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Politică
Băsescu: S-a răsuflat Mesia Georgescu și s-a inventat Mesia Bolojan
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Politică
Mircea Dinescu ironizează Guvernul în versuri. Pamflet acid după datele economice anunțate de INS. „Pe butucul Bolojan se taie gâtul societății de consum”
Ultima oră
16:48 - Obezitatea instalată de la vârste tinere poate favoriza apariția cancerului. Ce spun specialiștii
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție