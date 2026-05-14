Compania Construcții Erbașu a anunțat că prima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din zona Hanul lui Manuc, a fost finalizată. Circulația în zonă a fost redeschisă nu înainte ca noua placă de beton să fie supusă testelor statice și dinamice cu ajutorul camioanelor de mare tonaj. Este „unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură urbană”, a transmis firma de construcții.

„Prima etapă de refacere a 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐬̦𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐢𝐢, din zona Hanul lui Manuc, a fost finalizată, iar circulația rutieră și pietonală pe acest tronson a fost redeschisă.🚦

👉 Noua placă de beton post-tensionată, cu o grosime de 1,4 metri, aproape dublă față de structura anterioară, a fost supusă testelor statice și dinamice realizate cu ajutorul camioanelor de mare tonaj, senzorilor și echipamentelor speciale de monitorizare, pentru verificarea comportamentului planșeului în condiții reale de exploatare.

Rezultatul acestei prime etape reflectă colaborarea și mobilizarea permanentă a echipelor 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐢 𝐄𝐫𝐛𝐚𝐬𝐮, 𝐁𝐨𝐠’𝐀𝐫𝐭 și 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 & 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, care lucrează împreună la unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură urbană aflate în execuție în România, desfășurat într-una dintre cele mai circulate și sensibile zone ale Capitalei, deasupra râului Dâmbovița și în proximitatea unor infrastructuri esențiale pentru oraș.

Proiectul este derulat de Primăria Sectorului și ﬁnanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.