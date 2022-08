„Cine a pus pe hartă A7”, motiv de ceartă pentru politicieni. Cristian Ghinea râde de episodul în care Lucian Bode l-a mustrat pe Nicolae Ciucă: „Linii cu carioca poți trage ușor. Lăsați gargara și treceți la muncă”

Deși autostrăzile lipsesc cu desăvârșire din zone importante ale României, foștii parteneri de guvernare de la USR și PNL se ceartă pe „cine a pus pe hartă” Autostrada A7. Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, i-a ironizat pe Lucian Bode și Nicolae Ciucă pentru episodul din conferința de presă de joi, în care secretarul general al PNL pe președintele aceluiași partid „că nu a știut să răspundă la o întrebare despre Autostrada A7 spre Moldova”.

„Gargară cu A7”, spune Cristian Ghinea. Ironii la adresa lui Lucian Bode și Nicolae Ciucă

„Amuzant episodul în care Bode îl ceartă azi pe Ciucă că nu a știut să răspundă la o întrebare despre Autostrada A7 spre Moldova. «Noi am pus A7 pe hartă», zice Bode uitând că are microfoanele deschise. Acum, nu stiu pe ce hartă a pus Bode A7, linii cu carioaca poți trage ușor. A7 era in masterplan de câțiva ani – aprobat în 2016. Doar că nu avea bani. Era o dorință”, a scris Cristian Ghinea, joi, pe Facebook.

Fostul ministru al fondurilor europene susține că el și Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor în același guvern, ar fi cei care au asigurat finanțare pentru A7 prin PNRR.

„Noi – eu cu Drulă – am asigurat finanțare prin PNRR. Și nu a fost deloc ușor să facem acceptat cel mai mare proiect unic de infrastructură din toate PNRR-urile europene. E un proiect atipic pentru această linie de finanțare, care merge pe zone de viitor. A trebuit să argumentăm că avem niște restanțe la poporul român, condus de 30 de ani de gargaragii care pun chestii pe hărți fără să le facă și în realitate”, a adăugat Cristian Ghinea.

El a îndemnat conducerea PNL să lase „gargara” și să treacă „la muncă”.

„A fost cu muncă, bugetare și planificare, nu cu «pus pe hartă», orice o fi însemnând asta. Și ne-am pus obrazul că A7 poate fi gata în 2026.

Așă lăsați gargara și treceți la muncă. Sunteți deja cu termenele depășite și aproape să scoateți A7 de la finanțare”, a mai spus Cristian Ghinea.