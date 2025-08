Cristian Popescu Piedone, despre Ion Iliescu: „A fost un lider rațional și echilibrat”

Fostul președinte Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, după două luni petrecute pe patul de spital. Acesta se confrunta cu cancerul pulmonar și a fost internat la spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

În ultimele zile, starea de sănătate a primului președinte al României postdecembriste s-a gravat, organele cedându-i pe rând.

Cristian Popescu Piedone i-a adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Acesta a postat și un mesaj pe rețelele de socializare despre fostul președinte. Fostul șef ANPC a menționat faptul că în fiecare an, din 1990 și până în prezent, Iliescu îi trimitea o urare cu ocazia aniversării sale.

Am simțit sincer, din suflet, să-i aduc o coroană, un ultim omagiu, omului Ion Iliescu, care după 1990, an de an de ziua mea, îmi trimitea câte o felicitare în care îmi ura “La mulți ani!”.