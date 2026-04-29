Cum evită Simion să răspundă dacă mai consideră PSD un „partid corupt” / Reacția sa, întrebat „cât de naivi” îi crede pe alegătorii AUR (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 08:21
George Simion (AUR) refuză să spună dacă mai consideră PSD un „partid corupt”
Cuprins
  1. Mai consideră Simion că PSD e un partid corupt?
  2. Simion îi consideră naivi pe alegătorii AUR?

George Simion, liderul AUR, a refuzat să răspundă întrebărilor insistente ale unui reporter dacă mai consideră PSD un „partid corupt”, așa cum a afirmat de nenumărate ori. Simion a repetat că acum se concentrează pe moțiunea de cenzură depusă împreună cu PSD împotriva Guvernului Bolojan.

Mai consideră Simion că PSD e un partid corupt?

Întrebat de un jurnalist dacă „PSD mai e un partid corupt”, George Simion a răspuns: „Nu vreau în momentul acesta, în care avem de votat căderea Guvernului Bolojan, să fac remarci la adresa PSD”.

Când jurnalistul i-a atras atenția că fix el a făcut aceste afirmații, liderul AUR a replicat: „Da, nu vreau să revin la ele”.

Apoi a explicat de ce: „motivul e că marți avem un vot și mă concentrez pe acest guvern din care PSD a făcut parte”.

Întrebat dacă crede că nu va trăda PSD la moțiunea de cenzură, Simion a explicat: „E treaba lor. Eu am 90 de parlamentari, datoria mea e să am 90 de semnături și 90 de voturi. Eu îmi fac datoria, nu mă bag în alte partide”.

Întrebat din nou dacă PSD mai e sau nu un partid corupt în viziunea sa, George Simion a refuzat iar să dea un răspuns clar: „V-am spus că nu fac acum referințe cu privire la ei”.

Simion îi consideră naivi pe alegătorii AUR?

Întrebat din nou dacă „este sau nu PSD un partid corupt, care a distrus România în ultimii 35 de ani, ca parte a sistemului”, căci „asta ați spus dumneavoastră zi de zi, la fiecare conferință de presă” și „cât de naivi îi considerați pe alegătorii AUR”, George Simion pur și simplu a ridicat din umeri.

Chestionat iar dacă „PSD mai e un partid corupt? AUR mai e un partid care se luptă cu PSD?”, Simion a spus: „Noi suntem AUR, am inițiat o moțiune de cenzură. Dacă mai aveți întrebări legate de moțiunea de cenzură”.

