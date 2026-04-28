Extrădarea fostului șef SIS, Alexandru Bălan. Ambasada SUA salută eliberarea cetățenilor moldoveni și polonezi reținuți în Rusia

Extrădarea fostului șef SIS, Alexandru Bălan. Ambasada SUA salută eliberarea cetățenilor moldoveni și polonezi reținuți în Rusia

Adrian Teampău
28 apr. 2026, 18:55
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Mesajul transmis de Ambasada SUA
  2. Maia Sandu i-a mulțumit lui Donald Trump
  3. Maia Sandu confirmată de Ambasada SUA
  4. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Ambasada SUA la București a salutat eliberarea celor trei cetățeni polonezi și a altor doi moldoveni, care fuseseră reținuți în Belarus și în Rusia.

Mesajul transmis de Ambasada SUA

Ambasada SUA la București a salutat eliberarea celor trei cetăţeni polonezi şi a celor doi cetăţeni moldoveni aflaţi în detenţie în Belarus şi Rusia. Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru a fost posibil datorită unor eforturi diplomatice în care au fost implicate Statele Unite, România, Polonia şi Republica Moldova.

„Salutăm eliberarea a trei cetăţeni polonezi şi a doi cetăţeni moldoveni din detenţie în Belarus şi Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susţinute şi o coordonare strânsă între parteneri. România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia şi Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranţă acasă a cinci persoane. Acest rezultat evidenţiază importanţa parteneriatelor de încredere şi a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate şi umanitare”, este mesajul transmis.

Anterior, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat că l-a graţiat pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), condamnat pentru trădare și spionaj în favoarea KGB din Belarus. El a fost dat la schimb pentru doi ofiţeri ai SIS aflaţi în captivitate în Rusia.

Maia Sandu i-a mulțumit lui Donald Trump

Într-un mesaj postat pe Facebook, înainte de cel transmis de Ambasada SUA, Maia Sandu i-a mulțumit lui Donald Trump şi Administraţiei SUA pentru ajutorul acordat la acest schimb. În demers au fost implicate România și Polonia.

„Republica Moldova a reuşit să elibereze şi să aducă acasă doi cetăţeni moldoveni aflaţi în captivitate în Rusia. Ambii, fiind angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost eliberaţi şi reîntorşi autorităţilor noastre într-un schimb internaţional de persoane. Îi mulţumesc preşedintelui Trump pentru implicarea sa şi a administraţiei SUA în succesul acestei acţiuni.

Le mulţumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia şi România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului şi pentru sprijinul acordat autorităţilor noastre.

Le sunt recunoscătoare tuturor instituţiilor noastre pentru profesionalism şi cooperarea internaţională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofiţerilor noştri. Această operaţiune este în desfăşurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operaţiunea, dar şi viaţa celor doi cetăţeni moldoveni”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu confirmată de Ambasada SUA

În continuare, Maia Sandu explică cum a avut loc schimbul lui Alexandru Bălan cu cei doi ofiţeri ai SIS. Bălan a fost extrădat  în Republica Moldova, deşi el are un proces pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. El a fost trimis în judecată în luna februarie de DIICOT pentru trădare şi de transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operaţiuni complexe, cei 2 ofiţeri au fost schimbaţi, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetăţean al Federaţiei Ruse, Popova Nina, care acţiona împotriva statului Republica Moldova, şi Alexandru Bălan, cetăţean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de ţară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost graţiat pentru a putea pleca în Belarus.

Pentru ţara noastră este un câştig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuaţie matematică – noi am readus acasă doi cetăţeni care lucrează pentru Republica Moldova renunţând, în schimb, la 2 deţinuţi care au lucrat împotriva Republicii Moldova. Ofiţerii noştri sunt în drum spre casă şi îi aşteptăm să ajungă cu bine! Este important ca ofiţerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoşi şi primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a precizat Maia Sandu.

Mesajul președintelui Nicușor Dan

România a participat activ şi cu succes la efortul transatlantic, coordonat de Departamentul de Stat al SUA, care a presupus recuperarea a doi ofiţeri moldoveni ţinuţi captivi în Federaţia Rusă, a transmis și preşedintele Nicuşor Dan. Mesajul său a fost postat la scurtă vreme după comunicatul transmis de Ambasada SUA.

„Demersurile diplomatice şi de intelligence, încheiate cu schimbul de deţinuţi, au fost posibile şi ca urmare a eforturilor autorităţilor române. SRI, în coordonare cu partenerii din Cehia, Polonia şi Ungaria, a documentat acţiunile de spionaj în favoarea KGB Belarus derulate de Alexandru Bălan, fundamentând reţinerea acestuia în România”, a precizat şeful statului într-o postare pe X.

Nicușor Dan a adăugat că în continuarea acţiunilor SRI, instituţiile judiciare române au acţionat conform competenţelor şi au răspuns pozitiv solicitărilor autorităţilor din Republica Moldova de extrădare a cetăţeanului moldovean. Acest lucru a permis efectuarea schimbului.

„Alături de partenerii noştri strategici, România rămâne dedicată eforturilor diplomatice şi de intelligence colective, precum şi susţinerii Republicii Moldova”, a conchis preşedintele.

