Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a devenit virală pe Facebook cu o pledoarie despre „Importanța unei legislații privind violul întemeiate pe noțiunea de consimțământ în UE”. Asta deși inclusiv ea a avut mai multe derapaje misogine, a blamat victimele violurilor și chiar a votat, în ultimii ani, împotriva înăspririi pedepselor pentru agresiune sexuală în UE.

Șoșoacă: Am apărat fetițe de 9, 10, 11 ani violate de politicieni

„Eu sunt siderată să văd că există bărbați care nu înțeleg prin ce trece o femeie în cazul unui viol. Sunt avocat și am apărat foarte multe femei și fetițe violate, pentru că problema vine de la educație. Vă spun, în România una dintre cele mai misogine țări din Uniunea Europeană. Aici politicienii au cea mai mare putere.

Am apărat fetițe de 9, 10, 11 ani violate de politicieni. Niciodată nu s-a putut face o anchetă corectă, pentru că au intervenit relațiile politice și presiunile politice în instanță. Există hotărâri judecătorești în care, uimitor un judecător a considerat că o fetiță de 9 ani nu a fost violată, ci la 9 ani a avut discernământ și atunci s-a schimbat încadrarea în act sexual cu un minor. Când o femeie spune nu este nu, când nu îți spune da, nu te atinge de ea.

Este inacceptabil prin ce poate trece o femeie, mai ales în România, când este anatemizată de către întreaga populație. Dacă spune că a fost violată pentru că este pusă la zid și de justiție, și de poliție, și de populație”, a transmis Diana Șoșoacă.

Mesajul ei a avut peste 1.000 de distribuiri și aproape 4.000 de comentarii de apreciere.

Șoșoacă: Și pe urmă se întreabă de ce le violează…

Cu toate acestea, Diana Șoșoacă a avut, în ultimul an, și o serie de derapaje împotriva victimelor abuzului sexual, precum și voturi în Parlamentul European care par să intre în contradicție cu declarațiile ei recente de la Strasbourg, amintește

Cel mai recent, la mijlocul lunii martie, Șoșoacă a înregistrat o serie de derapaje grave și dezinformări în timpul unei transmisiuni live din Paris. În timpul live-ului de peste două ore, ea s-a oprit la un moment dat pentru a face o remarcă la adresa unor femei pe lângă care a trecut pe stradă, în apropiere de Turnul Eiffel: „Ia uite toate parașutele astea. Și pe urmă se întreabă de ce le violează. Păi dacă umblați goale pe stradă…și p-aici, pe unde sunt numai șarlatani de-ăștia”.

Videoclipul postat pe Facebook a fost șters între timp, dar strânsese peste 300.000 de vizualizări și 3.000 de comentarii, mai precizează sursa citată.