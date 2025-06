Cristian Tudor Popescu: „Tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan va funcționa pentru că sunt raționali și au amândoi o experiență considerabilă în materie de administrație” (VIDEO)

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a declarat, vineri seara, într-o intervenție pentru B1 TV, că PSD și-a atins obiectivele în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, cel mai important fiind rotativa la guvernare:

“În continuare își face baletul domnul Grindeanu. Și-a atins obiectivele. Principalul e rotativa care nu este la jumătate, nu este o rotativă, pentru că vor fi doi ani pentru domnul Bolojan, pentru că dânsul a beneficiat de cunoscuta melodie ‘Aș da zile de le mine’. USR și UDMR au dat zilele care li se cuveneau. Teoretic ar fi putut pretinde să fie premieri un număr de zile și de la ei. Ăsta este un lucru foarte bun, dar domnul Grindeanu și-a asigurat cu cele șase ministere, cu probabil un serviciu secret și cu tot ce a mai obținut cu rotativa și-a asigurat o perspectivă solidă pentru funcția de președinte plin al PSD-ului, pentru că asta l-a interesat”.

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu a precizat că UDMR trebuie să rămână la guvernare pentru că reprezintă un factor de echilibru și eficiență în actul guvernării:

“Eu sper ca domnul Bolojan să facă ce trebuie făcut pentru ca această nedreptate care s-a făcut UDMR-ului în negocierile respective să fie îndreptată, să intre la guvernare UDMR-ul pentru că este un factor de profesionalism în guvernare. Miniștrii UDMR au fost aproape întotdeauna buni din punct de vedere tehnic. De asemenea, este un factor de echilibru și eficiență prezența UDMR-ului la guvernare”.

Cristian Tudor Popescu a mai spus că Sorin Grindeanu a dezvăluit ce se va întâmpla dacă va deveni premier peste doi ani: va aplica programul “Mită pentru națiune”, în prag de alegeri.

Cristian Tudor Popescu a făcut referire la faptul că președintele PSD a declarat în urmă cu câteva zile că în an electoral nu putea exista o economie echilibrată, cu PSD la guvernare:

“Dacă după doi ani va deveni premier domnul Grindeanu, în calitatea sa de președinte, cu siguranță va fi președinte plin la PSD, atunci ne așteaptă ceva ce domnul Grindeanu ne-a spus, după știința mea într-o premieră pe țară, extraordinară afirmație, a trecut aproape neobservată, domnul Grindeanu este primul politician și politician de nivel înalt din România care spune expressis verbis: voiați o economie echilibrată când a fost an electoral, cu PSD-ul la guvernare?! Pur și simplu ne-a comunicat în față că în an electoral se aplică programul ‘Mită pentru națiune’. Dacă dânsul va fi premier peste doi ani înseamnă că va fi premier și în anul electoral, înainte de alegerile din 2028 parlamentare. Fiind premier atunci, probabil că va aplica această constatare pe care ne-a livrat-o acum cu nonșalanță”.

În ceea ce privește tandemul Nicușor Dan-Ilie Bolojan, Cristian Tudor Popescu a precizat că este optimist că acesta va funcționa:

“Domnul Nicușor Dan a afiramt că va fi un partener al domnului Ilie Bolojan. Dacă așa va fi, atunci e foarte bine. Lucrul cel mai important pe care îl poate face Nicușor Dan este să îl lase pe domnul Bolojan să își facă treaba.

Domnul Bolojan știe ce are de făcut acum. E dur, e neplăcut, dar știe ce are de făcut și cel mai important este să îl lase să-și facă treba. Eu sper că nu se va constitui la Cotroceni un moment al doilea Guvern, dacă nu primul. Am mai văzut așa ceva în istoria ultimilor 35 de ani. Faptul că domnul Bolojan a fost atât de târziu desemnat, faptul că o lună de negocieri s-au desfășurat fără ca domnul Bolojan să aibă autoritatea de premier desemnat și să facă ce va face cum și veți vedea cât de rapid vor avansa lucrurile când domnul Bolojan a preluat frâiele negocierilor, asta pe mine m-a îngrijorat într-o anumită măsură.

Sigur, domnul Nicușor Dan are un cuvânt absolut legal de spus în legătură cu externele și apărarea. Acolo am văzut niște nume care mă pun pe gânduri. Nu vreau să comentez pentru că nu se știe ce se va întâmpla acolo. Ministerul în plus pe care l-a primit USR-ul nu este meritat după părerea mea. Cred că acest tandem între domnul Dan și Bolojan va funcționa pentru că cei doi sunt niște oameni raționali și au amândoi o experiență considerabilă în materie de administrație”.