CTP, verdict dur despre Călin Georgescu: „O astfel de declarație poate să ducă la blocarea participării lui de către CCR”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a lansat noi critici dure la adresa lui Călin Georgescu despre care spune că l-a depășit și pe Donald Trump în ceea ce privește “bazaconiile pe care le debitează în serie”:

“Acest domn Georgescu eu nici nu știu cum mai poate fi luat în considerare ce spune acest domn, după ce debitează toate aceste bazaconii, aceste baliverne în serie, nu am văzut…l-a depășit pe Trump. Eu nu am văzut în politica românească de-a lungul a 35 de ani pe cineva care să livreze atâtea tâmpenii, atâtea minciuni, atâtea afirmații sub semnul nebuniei în anumite momente, adică a neposesiei tuturor facultăților mintale”, a spus Cristian Tudor Popescu, înr-o intervenție pentru B1 TV.

Acesta a mai precizat că Călin Georgescu a slăbit poziția României la nivel internațional când a spus că primește informații de la servicii:

“Poate să declare ce vrea, cu excepția declarațiilor care sunt fundamental anticonstituționale și care ar trebui să facă obiectul intervenției organelor. De pildă când a declarat că acest domn primește rapoarte de la serviciile secrete și nu s-au autosesizat niciun organ, nu s-a întreprins nicio anchetă în legătură cu această afirmație care lovește România în planul internațional, prestigiul în cadrul NATO, în cadrul serviciilor partenere ale României sau ultima sa declarație în legătură cu Ucraina, cu faptul că România va lua și ea o ciozvârtă din Ucraina, când ea va fi hăcuită de Rusia.

Asta potrivit Constituției în ce privește granițele României, nemodificarea granițelor în niciun fel, în ce privește tratatul bilateral cu Ucraina, semnat de România, în ce privește legile internaționale, europene, privind granițele și securitatea, toate acestea au fost încălcate de acest domn. Pentru așa ceva, această declarație nu mai necesită alte dovezi că face 100% jocul șI interesul Rusiei lui Putin. Am spus în repetate rânduri că soluția nu este interzicerea participării lui la vot, dar o astfel de declarație poate să ducă la blocarea participării lui de către Curtea Constituțională”.