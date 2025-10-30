Cum a băgat Olguța Vasilescu spaima în Ilie Bolojan. „Oprim ședința, ne omoară Olguța!” (VIDEO)

B1 Inregistrari!
Adrian A
30 oct. 2025, 17:14
sursa foto: facebook/Lia Olguța Vasilescu

Olguța Vasilescu a devenit coșmarul premierului Ilie Bolojan. Până și ședințele de Guvern se opresc de frica ei.

Olguța, spaima lui Bolojan

Edilul Craiovei, Olguța Vasilescu se poate lăuda că a băgat frica în șeful Executivului. Primărița spune că, de frica ei, Ilie Bolojan a mai îndulcit Ordonanța 52, cea care prevedea că primarii nu mai au voie să organizeze petreceri sau târguri.

”În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa de guvern 52 în guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun. Aşa s-a dat drumul, ca să putem să facem Târgul de Crăciun. De ce? Pentru că este un eveniment care aduce Craiovei peste 10 milioane de euro în fiecare an. Numai din turism.”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Primărița Craiovei abia așteaptă un premier de la PSD

Lia Olguța Vasilescu rămâne cu tunurile pe Ilie Bolojan. Primărița Craiovei a sărit iar la gâtul premierului și al PNL-ului.

”Aveam toţi alte aşteptări de la acest guvern. Pe de altă parte, noi ştim cum guvernează dreapta. Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloş, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîţu şi cu Orban. Şi nu uitaţi un lucru, Cîţu şi Orban au lăsat deficitul României la 9%. Şi n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat nişte izolete şi au mai făcut nişte terenuri de sport în pantă.

Cu 9% deficit, guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres. Și a reuşit să majoreze pensiile, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie şi a reuşit, pentru fiecare comunitate în parte, să dea câte un proiect care să o dezvolte, că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri şcoli şi aşa mai departe. Au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte.

Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcţii, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară pentru că ei aşa ştiu să guverneze.”, a afirmat Olguţa Vasilescu.

Să nu uite românii ce bine e cu PSD

Olguța Vasilescu mai spune că guvernarea lui Ilie Bolojan este o lecție pe care e bine că românii au primit-o. Să nu uite ce bine e să ai un prim-ministru PSD.

„Se va putea face o diferenţă atunci când PSD-ul va prelua guvernarea. ”Să vadă oamenii, pentru că uneori uită, la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă şi oamenii însă cum se guvernează când nu PSD are funcţia de prim-ministru.”, a spus primărița din Bănie.

