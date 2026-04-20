Nicolae Guță a fost internat de urgență la spital luni, 20 aprilie 2026, din cauza stresului și a oboselii. Artistul a postat de pe patul de spital o fotografie în care apare vizibil slăbit și a transmis un mesaj fanilor pe contul său oficial de Facebook.

De ce a ajuns Nicolae Guță la spital

Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital din cauza stresului, a oboselii cronice şi a nenumăratelor nopţi nedormite petrecute la evenimente şi în studioul de înregistrări. Artistul a explicat că „stresul, oboseala și nopțile nedormite” au fost cauzele internării.

Imaginea publicată pe contul său oficial de este una rară şi alarmantă, în care Guță apare vizibil slăbit, semnalând ritmul de viață haotic implicat de activitatea sa ca artist de succes în România.

Ce a spus artistul și ce reacții a primit

Din mesajul postat pe Facebook, Nicolae Guță a scris: “Vă salut cu respect, dragii mei fani! Sunt la spital din cauza stresului, a oboselii și a nopților nedormite. Vă pup!” Această postare a declanșat un val de susținere: fanii i-au transmis mii de mesaje de susținere, secțiunea de comentarii fiind inundată de urări de sănătate și încurajări.

Deși în trecut era o prezență constantă la emisiunile TV și în centrul scandalurilor mondene, în ultimii ani a ales discreția. Artistul a declarat, potrivit A1.ro, că decizia de a se retrage parțial din viața publică a fost luată și de dragul soției sale, Cristina, care i-a oferit echilibrul necesar.

Ce decizii personale a luat cântărețul

Nicolae Guță a recunoscut că trecutul său tumultuos și-a pus amprenta asupra sănătăţii mentale și fizice.

“Au fost lucruri complicate la început, nu au fost cum suntem acum. Au existat momente tensionate, deoarece veneam dintr-o zonă de viață foarte agitată. Eu personal eram cel care cream toată acea tensiune. Multă lume m-a întrebat de ce n-am mai apărut atât de des la televizor sau în emisiuni”.

De asemenea, artistul a confesat că soția sa, Cristina, i-a impus un fel de ultimatum, determinându-l să aleagă între cariera epuizantă şi liniștea căminului. Potrivit declarațiilor preluate şi de publicația Cancan, Cristina i-ar fi spus: “dacă tot ai mai făcut de toate în viața asta, noi nu mai putem continua în ritmul acesta. Trebuie să te oprești dacă vrei să avem și noi o viață privată sau o viață familială normală”.