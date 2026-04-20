Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Ei au făcut cununia civilă la Primăria Voluntari.

Cum au fost surprinși cei doi

Cântăreața a ales o rochie albă, cu umerii descoperiți, iar jucătorul de tenis a purtat un costum elegant negru, completat de o cămașă albă. Prezente au fost și domnișoarele de onoare, îmbrăcate în rochii roz, scrie

Niciunul dintre ei nu a avut vreo reacție publică până acum.

Ce a spus Andreea Bălan despre Victor Cornea

dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a devenit publică în vara anului 2023, însă cei doi ar fi fost deja împreună de câteva luni. Ea are două fiice din căsnicia cu actorul George Burcea, iar el are un copil dintr-o relație anterioară.

„Eu cred că sunt cu el din alte timpuri. Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Era atât de familiar totul și eram atât de compatibili de la prima întâlnire. Noi semănăm și fizic.

Este cea mai liniștită relație pe care am avut-o vreodată. Eram de câteva luni împreună și mă întrebam când urmează să ne certăm, pentru că atât de mult trăisem în toxicitate. Aici totul e atât de calm și de liniștit, încât mi se părea ireal de bine. Până în clipa de față, noi nu am avut nicio discuție, totul curge atât de lin și frumos, că mi se pare ireal. M-am îndrăgostit la prima vedere”, spunea în trecut Andreea Bălan, în cadrul unui podcast.