Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena

20 apr. 2026, 17:37
Sorin Bontea. Sursa Foto: Captură Video - DA BRAVO! by Mihai Bobonete / YouTube
  1. Ce a decis Tribunalul București în acest dosar
  2. De unde a pornit conflictul dintre Antena și cei trei chefi

Tribunalul București a dat o decizie importantă în disputa dintre Antena Group și Sorin Bontea. Instanța a admis cererea companiei media și a stabilit plata unor despăgubiri consistente, într-un conflict început în urmă cu aproape trei ani.

Ce a decis Tribunalul București în acest dosar

Judecătorii au hotărât că Sorin Bontea trebuie să achite Antenei suma de 100.000 de euro, calculată în lei la cursul BNR. La această valoare se adaugă dobânda legală penalizatoare, aplicată din 4 noiembrie 2023 până la stingerea debitului principal.

În plus, instanța a dispus plata sumei de 8.575 de lei, reprezentând taxa judiciară de timbru achitată de reclamantă. Hotărârea nu este definitivă, iar părțile pot formula apel în termen de treizeci de zile de la comunicare.

„Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 Euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.04.2026”, se arată în soluția instanței, potrivit paginademedia.ro

De unde a pornit conflictul dintre Antena și cei trei chefi

Ruptura s-a produs în 2023, când Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au refuzat filmările pentru un nou sezon Chefi la cuțite. Cei trei au invocat starea de oboseală după ani lungi de colaborare.

La scurt timp, Antena a anunțat public că jurații urmau să fie înlocuiți, iar tensiunile au escaladat rapid. După finalul sezonului 12, compania a deschis primele procese separate împotriva fiecărui chef.

Ulterior, conflictul s-a extins și spre Pro TV, după ce postul rival i-a cooptat pe cei trei bucătari. Din 2024, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au revenit pe ecran în formatul MasterChef.

Antena a încercat apoi să blocheze aparițiile lor prin ordonanțe președințiale, însă a pierdut acele demersuri definitiv. Compania a fost obligată atunci să suporte cheltuieli de judecată de mii de euro.

