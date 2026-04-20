PSD sesizează CNCD și Parchetul după valul de meme-uri care i-au comparat cu șobolani

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 17:08
PSD sesizează CNCD și Parchetul după valul de meme-uri care i-au comparat cu șobolani
PSD a anunțat luni că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Parchetul în legătură cu un val de ironii și meme-uri de pe rețelele sociale care i-au comparat pe liderii PSD cu șoricei și șobolani, calificând campania „de sorginte nazistă”.

Ce acuza PSD

Potrivit declarațiilor din comunicat, PSD susține că este vorba despre „o campanie de sorginte nazistă” și că aceasta este „în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”.

PSD a relatat că această reacție a venit ca urmare a unui „val de ironii și meme-uri” care au circulat pe rețele sociale și care i-au comparat pe liderii PSD cu „șoricei și șobolani„, context pe care partidul îl califică drept denigrare a unei categorii de cetățeni pentru convingerile lor politice.

Ce a spus premierul Ilie Bolojan

Comunicatul PSD reamintește declarația premierului Ilie Bolojan, care „a comparat într-un interviu la Radio România Actualități bugetul de stat devalizat cu o cămară în care ‘a pus lumina pe șoricei și șobolani'”. Conform G4Media, aceasta ar fi declanșat circulația imaginilor și a mesajelor de tip meme care i-au vizat pe membri și simpatizanți ai PSD.

Partidul afirmă că, „în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale”, se menționează în comunicat.

Ce solicită PSD autorităților

PSD a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Parchetul, solicitând sancționarea celor care au organizat, coordonat și diseminat materialele respective. Partidul condus de Sorin Grindeanu argumentează că „asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României”.

În comunicat se arată totodată că „organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist” și că „în practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii. O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane”.

Băluță: Ciucu tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Bolojan. Chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat
Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)
Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Ilie Bolojan, condamnat să-și dea demisia? Răspunsul dat de Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat atât cu PSD, cât și cu PNL, înainte de votul decisiv din PSD privind soarta lui Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
