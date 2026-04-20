Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives" şi „Melrose Place", a murit la 57 de ani

20 apr. 2026, 18:08
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Actorul american Patrick Muldoon, cunoscut pentru rolurile din serialele de televiziune „Days of Our Lives”, „Melrose Place” şi „Saved by the Bell”, a murit duminică la vârsta de 57 de ani, potrivit declarațiilor managerului său pentru revista Variety. Vestea a fost confirmată de reprezentantul său, fără a fi furnizate detalii despre cauzele decesului.

Cum a evoluat cariera sa în televiziune

Patrick Muldoon a avut un parcurs notabil în televiziune. Din 1992 până în 1995, el a interpretat personajul Austin Reed în serialul TV „Days of Our Lives” şi a revenit în această producţie în perioada 2011-2012. Anterior, în 1991, a interpretat personajul Jeffrey Hunter, un rol recurent, în serialul TV pentru adolescenţi „Saved by the Bell”, scrie Agerpres.

În 1995 a obţinut un rol principal în serialul „Melrose Place”, unde a interpretat personajul negativ Richard Hart între 1995 şi 1996. Aceste roluri l-au consacrat ca o prezenţă constantă în producţiile de televiziune americane din anii 1990 şi ulterior.

În ce producții de film a fost implicat

Patrick Muldoon a făcut tranziţia şi spre cinematografie, devenind vizibil după apariţia sa în filmul „Starship Troopers” din 1997, regizat de Paul Verhoeven. A fost, de asemenea, un producător activ prin intermediul companiei sale, Storyboard Productions, colaborând la filme precum „The Tribes of Palos Verdes”, „Arkansas”, „Marlowe”, „The Card Counter”, „The Dreadful” şi „Riff Raff”, potrivit Digi24.

El urma să producă şi viitorul lungmetraj „Kockroach”, cu actorii Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz şi Alec Baldwin în distribuţie, iar filmările au început în această perioadă în Australia. Acest proiect rămâne menţionat ca parte din activitatea sa de producţie nefinalizată la momentul decesului.

Potrivit declarațiilor, Patrick Muldoon avea o relaţie de peste doi ani cu partenera sa de viaţă, Miriam Rothbart. Ultimul său rol a fost cel din filmul „Dirty Hands”, un nou thriller poliţist în care a jucat alături de Denise Richards şi Michael Beach. Filmul urmează să fie lansat la sfârşitul acestei luni.

