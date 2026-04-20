Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), acum președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, este acuzat că ar deține patru apartamente în valoare de circa 10 milioane de euro în One Herăstrău Towers, în București, printr-o companie offshore. Într-unul dintre ele, un penthouse, Ciolacu ar locui cu apropiata sa, Sorina Docuz. Acesta a negat categoric informațiile.

Ciolacu, acuzat de afaceri imobiliare dubioase

Marcel Ciolacu a fost văzut când intră în parcare cu mașina de la SPP, precum și apropiata sa, Sorina Docuz, cu mașina Porsche Cayenne.

„Așa am început să verificăm Cartea Funciară pentru ne lămuri dacă într-adevăr Marcel Ciolacu locuiește în turnurile One. În urma verificărilor am descoperit firma Real Estate Key SRL deținută de Gheorghe Roșu din Buzău, un domn care se ocupă cu vânzarea de piese auto și alte mici afaceri mărunte. Afacerea domnului Roșu este falimentară, dar totuși acesta figurează ca proprietar la One Towers Herăstrău. Și mai mult de atât, domnul Roșu are și companie offshore. Acesta ne-a transmis că domnul Marcel Ciolacu îi plătește chirie”, notează

Mai precis, în iunie 2025, compania American Allied Capital LLC a fost înregistrată în Wyoming, SUA, iar peste fix trei luni ea și-a deschis o filială în România: Real Estate Key SRL, cu sediul în Buzău, pe Calea Eroilor nr. 27. Administratorul firmei a fost desemnat Gheorghe Roșu, din Buzău. Contactat de el a refuzat să spună cine este proprietarul companiei-mamă din SUA: „Mă anchetați sau ce?”.

La doar opt zile de la înființare, pe 24 septembrie 2025, Real Estate Key SRL a cumpărat cele patru locuințe în complexul One Herăstrău Towers: trei apartamente și un penthouse, în valoare totală de 8,13 milioane de lei, conform documentelor analizate de G4Media.

În penthouse-ul de peste 350 de metri pătrați cumpărat de firma din Buzău ar locui Marcel Ciolacu și Sorina Docuz. De asemenea, notează anchetatorii.ro, în apartamentul 10 – 4B locuiește fiul lui Marcel Ciolacu din prima căsătorie, Andrei Filip Ciolacu.

Întrebat de anchetatorii.ro dacă Ciolacu îi plătește chirie, Gheorghe Roșu a răspuns: „Are un contract de închiriere și asta e treaba noastră”.

El a dat același răspuns și pentru G4Media.

În schimb, într-un drept la replică pentru G4Media, el a afirmat că societatea deține un singur apartament în imobilul precizat și că „nu avem niciun contract de închiriere cu Marcel Ciolacu sau cu fiul acestuia”.

Ciolacu: Nu locuiesc în niciun penthouse în București

Marcel Ciolacu spune că nimic nu e adevărat, el locuind în Buzău.

„Nu locuiesc în niciun penthouse în București sau în altă parte. După cum bine știți, sunt președinte al CJ Buzău și în mare parte a timpului locuiesc în Buzău. Când sunt în București, locuiesc într-un apartament care nu este penthouse și care nu este închiriat de mine. Fiul meu nu locuiește în același cartier cu mine.

Înțeleg de ce acest articol apare astăzi când PSD va vota plecarea domnului Bolojan din fruntea guvernului, cum este și normal după toate erorile sociale și economice pe care le-a făcut. Vă asigur că nu voi fi deloc influențat de aceste minciuni și voi vota plecarea domnului Bolojan și le voi spune colegilor mei să facă același lucru”, a transmis Marcel Ciolacu, pentru