Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 16:29
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. De ce a fost chemat Nicușor Dan în instanță
  2. Cum s-a apărat președintele României

Președintele Nicușor Dan a ajuns luni la Curtea de Apel București pentru un dosar pornit cu ani în urmă. Cazul vizează disputa dintre mai multe ONG-uri civice și un dezvoltator imobiliar care a ridicat locuințe în zona Deltei Văcărești.

De ce a fost chemat Nicușor Dan în instanță

Judecătorii l-au audiat pe Nicușor Dan în legătură cu acțiunile inițiate înainte să devină președinte. La acel moment, activa în zona civică și contesta proiecte imobiliare sau documentații urbanistice pe care le considera problematice pentru București.

În centrul cauzei se află acțiunile derulate alături de Eco-Civica, în perioada când ocupa funcția de vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul. Documentele contestau planuri urbanistice și autorizații obținute de investitorul care a construit ulterior ansamblul rezidențial din zona Deltei Văcărești.

Compania reclamantă susține că acele intervenții au fost abuzive și făcute cu rea-credință, motiv pentru care a deschis proces civil. În dosar sunt cerute despăgubiri de un milion de euro, la care se adaugă dobânzile legale aferente.

Cum s-a apărat președintele României

Întrebat de activistul Marian Ceaușescu ce va face dacă instanța va decide în favoarea reclamantului, Nicușor Dan a răspuns direct. El a declarat: „Eu sper totuși că există un echilibru, există o decizie a Curții de Justiție a Uniunii care spune că nu trebuie să îngrădim exercițiul unor drepturi.”

Declarația trimite la protejarea dreptului de a contesta în justiție decizii administrative considerate discutabile sau dăunătoare interesului public. Tema a fost invocată frecvent în litigiile privind urbanismul Capitalei și dezvoltarea accelerată din ultimii ani.

În prima etapă, tribunalul a dat câștig de cauză celor chemați în judecată, inclusiv organizațiilor implicate în litigiu. Curtea de Apel București urmează însă să pronunțe decizia finală după audierea directă a persoanelor vizate, relatează Adevărul.ro.

Citește și...
Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
Politică
Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
Politică
PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
Politică
AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Ilie Bolojan, condamnat să-și dea demisia? Răspunsul dat de Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, condamnat să-și dea demisia? Răspunsul dat de Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat atât cu PSD, cât și cu PNL, înainte de votul decisiv din PSD privind soarta lui Bolojan (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat atât cu PSD, cât și cu PNL, înainte de votul decisiv din PSD privind soarta lui Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
Politică
Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
Nicușor Dan: „Trăim un război informațional”. Ce avertisment a lansat președintele și care sunt riscurile pentru români (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: „Trăim un război informațional”. Ce avertisment a lansat președintele și care sunt riscurile pentru români (VIDEO)
PSD a decis întrebarea care îl poate lăsa pe Ilie Bolojan fără mandat. Cum a fost formulată și ce a punctat Grindeanu
Politică
PSD a decis întrebarea care îl poate lăsa pe Ilie Bolojan fără mandat. Cum a fost formulată și ce a punctat Grindeanu
Ultima oră
16:18 - Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
16:06 - Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
15:57 - PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
15:42 - Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării
15:28 - România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
15:14 - AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
14:59 - Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
14:55 - BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
14:52 - iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
14:45 - Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”