Președintele Nicușor Dan a ajuns luni la Curtea de Apel București pentru un dosar pornit cu ani în urmă. Cazul vizează disputa dintre mai multe ONG-uri civice și un dezvoltator imobiliar care a ridicat locuințe în zona Deltei Văcărești.

De ce a fost chemat Nicușor Dan în instanță

Judecătorii l-au audiat pe în legătură cu acțiunile inițiate înainte să devină președinte. La acel moment, activa în zona civică și contesta proiecte imobiliare sau documentații urbanistice pe care le considera problematice pentru București.

În centrul cauzei se află acțiunile derulate alături de Eco-Civica, în perioada când ocupa funcția de vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul. Documentele contestau planuri urbanistice și autorizații obținute de investitorul care a construit ulterior ansamblul rezidențial din zona Deltei Văcărești.

Compania reclamantă susține că acele intervenții au fost abuzive și făcute cu rea-credință, motiv pentru care a deschis proces civil. În dosar sunt cerute despăgubiri de un milion de euro, la care se adaugă dobânzile legale aferente.

Cum s-a apărat președintele României

Întrebat de activistul ce va face dacă instanța va decide în favoarea reclamantului, Nicușor Dan a răspuns direct. El a declarat: „Eu sper totuși că există un echilibru, există o decizie a Curții de Justiție a Uniunii care spune că nu trebuie să îngrădim exercițiul unor drepturi.”

Declarația trimite la protejarea dreptului de a contesta în justiție decizii administrative considerate discutabile sau dăunătoare interesului public. Tema a fost invocată frecvent în litigiile privind urbanismul Capitalei și dezvoltarea accelerată din ultimii ani.

În prima etapă, tribunalul a dat câștig de cauză celor chemați în judecată, inclusiv organizațiilor implicate în litigiu. urmează însă să pronunțe decizia finală după audierea directă a persoanelor vizate, relatează Adevărul.ro.