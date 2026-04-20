Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vorbește despre o perioadă de schimbare pentru scena politică, pe fondul discuțiilor privind viitorul coaliției. Partidul Național Liberal încearcă să își recapete autonomia decizională. Totodată, formațiunea vrea să iasă din tiparul în care a funcționat în ultimii ani.
Liderul PNL București schimbă tonul și anunță că partidul nu mai este dispus să joace rolul secund în raport cu Partidul Social Democrat. În același registru, acesta lansează critici directe la adresa semnalelor transmise de președintele Nicușor Dan.
Ce spune Ciucu despre schimbarea de direcție a PNL
Ciprian Ciucu afirmă că Partidul Național Liberal încearcă să se desprindă de perioada în care a urmat fără ezitare deciziile venite din zona prezidențială. El vorbește despre o schimbare clară de direcție și de atitudine în interiorul partidului.
„Noi, Partidul Național Liberal, ne-am pierdut sufletul fiind partidul prezidențial. Am stat drepți la oricine venea de la Cotroceni. Am luat niște decizii destul de proaste, deși era evident că erau proaste și niciunul dintre noi, inclusiv eu, n-am avut curajul să spunem că împăratul este gol. În acest moment noi nu mai stăm drepți. Să fie foarte clar”, a declarat acesta, la Digi24.
Cum vede Ciucu relația PNL cu PSD și celelalte partide
Ciprian Ciucu pune sub semnul întrebării continuarea colaborării în actuala formulă cu Partidul Social Democrat. El vorbește deschis despre nevoia unei repoziționări a Partidul Național Liberal.
Liderul liberal respinge ferm ideea ca PNL să rămână într-un rol subordonat și transmite un mesaj fără echivoc: „Se propune să devenim brelocul PSD. Noi nu mai vrem. Am fost în filmul ăsta. Am fost brelocul PSD și nu mai vrem”. În același timp, el critică dur PSD, pe care îl descrie drept „un partid antireformist, cu foarte mari probleme de integritate, probleme de corupție”.
Care este poziția lui Ciucu față de relația președintelui cu PSD
Ciprian Ciucu lansează critici la adresa președintelui Nicușor Dan. El susține că acesta transmite semnale de apropiere față de Partidul Social Democrat, în detrimentul partidelor de dreapta. Liderul PNL București afirmă: „Cred că din păcate în acest moment președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Național Liberal sau cu Uniunea Salvați România”.
În același timp, el sugerează existența unor discuții politice în culise. Mai mult, leagă lipsa unei reacții din partea șefului statului la ideea continuării coaliției de posibile negocieri.
„În momentul în care se vorbește că va merge mai departe coaliția de guvernare, fără ca Nicușor Dan să aibă o reacție, iar în același timp se propune debarcarea lui Ilie Bolojan, probabil că au existat discuții între domnul Sorin Grindeanu și domnul Nicușor Dan”, a mai declarat acesta, notează stiripesurse.ro.