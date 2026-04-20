PSD ar putea depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, avertizează Daniel Zamfir. Social-democrații exclud susținerea unui guvern minoritar.

Liderul senatorilor Partidul Social Democrat (PSD), , a declarat luni, la Parlament, că social-democrații analizează depunerea unei moțiuni de cenzură dacă premierul Ilie Bolojan nu va ține cont de pierderea majorității parlamentare.

Potrivit acestuia, decizia partidului este iminentă și depinde de poziția prim-ministrului:

„Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (…) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, excludem susținerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil” a spus Zamfir, potrivit .

PSD intenționează să depună moțiune de cenzură. De ce refuză PSD susținerea unui guvern minoritar

Daniel Zamfir a subliniat că PSD nu ia în calcul sprijinirea unui executiv fără majoritate parlamentară, considerând că o astfel de formulă ar adânci criza politică.

În același timp, acesta a indicat că soluția ar putea veni în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan ar urma să discute cu partidele parlamentare:

„Nu este vorba de o mână de ajutor, sunt convins că președinte Nicușor Dan, după ce va constata că această coaliție și-a pierdut majoritatea parlamentară, practic Guvernul ar deveni în nefuncțional, însuși președintele a spus că nu dorește și nu va încuraja un guvern minoritar, după consultările de la Cotroceni cred că acolo se poate degaja o soluție ca actuala majoritate parlamentară să poată continua guvernarea, dar fără Ilie Bolojan”.

Ar trebui să demisioneze Ilie Bolojan?

Liderul senatorilor PSD consideră că premierul ar trebui să facă un pas înapoi dacă nu mai are susținere politică, pentru a evita prelungirea blocajului.

De asemenea, Zamfir a avertizat că menținerea în funcție fără sprijin politic ar agrava situația:

„Adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament. Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat dorește să scurteze cât mai rapid această criză și în eventualitatea în care nu va înțelege, evident, vom depune rapid o moțiune de centură. (…) Suntem pregătiți în cel mai scurt timp posibil să plece de la guvernare un guvern care nu mai are sprijin politic”.

Ce spune PSD despre moțiunea de cenzură anunțată de AUR

Întrebat despre moțiunea de cenzură anunțată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru 13 mai, Zamfir a spus că termenul este prea îndepărtat:

„Eu cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”.