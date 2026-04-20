Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”

Ana Maria
20 apr. 2026, 16:06
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. PSD intenționează să depună moțiune de cenzură. De ce refuză PSD susținerea unui guvern minoritar
  2. Ar trebui să demisioneze Ilie Bolojan?
  3. Ce spune PSD despre moțiunea de cenzură anunțată de AUR

PSD ar putea depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, avertizează Daniel Zamfir. Social-democrații exclud susținerea unui guvern minoritar.

Liderul senatorilor Partidul Social Democrat (PSD), Daniel Zamfir, a declarat luni, la Parlament, că social-democrații analizează depunerea unei moțiuni de cenzură dacă premierul Ilie Bolojan nu va ține cont de pierderea majorității parlamentare.

Potrivit acestuia, decizia partidului este iminentă și depinde de poziția prim-ministrului:

„Astăzi, Partidul Social Democrat va lua decizia. Este previzibilă. (…) Dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, excludem susținerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil” a spus Zamfir, potrivit Agerpres.

PSD intenționează să depună moțiune de cenzură. De ce refuză PSD susținerea unui guvern minoritar

Daniel Zamfir a subliniat că PSD nu ia în calcul sprijinirea unui executiv fără majoritate parlamentară, considerând că o astfel de formulă ar adânci criza politică.

În același timp, acesta a indicat că soluția ar putea veni în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan ar urma să discute cu partidele parlamentare:

„Nu este vorba de o mână de ajutor, sunt convins că președinte Nicușor Dan, după ce va constata că această coaliție și-a pierdut majoritatea parlamentară, practic Guvernul ar deveni în nefuncțional, însuși președintele a spus că nu dorește și nu va încuraja un guvern minoritar, după consultările de la Cotroceni cred că acolo se poate degaja o soluție ca actuala majoritate parlamentară să poată continua guvernarea, dar fără Ilie Bolojan”.

Ar trebui să demisioneze Ilie Bolojan?

Liderul senatorilor PSD consideră că premierul ar trebui să facă un pas înapoi dacă nu mai are susținere politică, pentru a evita prelungirea blocajului.

De asemenea, Zamfir a avertizat că menținerea în funcție fără sprijin politic ar agrava situația:

„Adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament. Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat dorește să scurteze cât mai rapid această criză și în eventualitatea în care nu va înțelege, evident, vom depune rapid o moțiune de centură. (…) Suntem pregătiți în cel mai scurt timp posibil să plece de la guvernare un guvern care nu mai are sprijin politic”.

Ce spune PSD despre moțiunea de cenzură anunțată de AUR

Întrebat despre moțiunea de cenzură anunțată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru 13 mai, Zamfir a spus că termenul este prea îndepărtat:

„Eu cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”.

Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)
PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
Politică
PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
Politică
AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, filmat în culise de un jurnalist, în timp ce își repetă discursul din seara aceasta. Ce urmează să anunțe despre Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: „Foarte probabil o să avem o criză politică”. Președintele, întrebat despre efectele ruperii coaliției de guvernare asupra economiei românești (VIDEO)
Ilie Bolojan, condamnat să-și dea demisia? Răspunsul dat de Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, condamnat să-și dea demisia? Răspunsul dat de Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat atât cu PSD, cât și cu PNL, înainte de votul decisiv din PSD privind soarta lui Bolojan (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat atât cu PSD, cât și cu PNL, înainte de votul decisiv din PSD privind soarta lui Bolojan (VIDEO)
Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
Politică
Nicușor Dan reacționează în ziua votului PSD: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”. Îl mai susține președintele României pe Ilie Bolojan?
Nicușor Dan: „Trăim un război informațional”. Ce avertisment a lansat președintele și care sunt riscurile pentru români (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: „Trăim un război informațional”. Ce avertisment a lansat președintele și care sunt riscurile pentru români (VIDEO)
PSD a decis întrebarea care îl poate lăsa pe Ilie Bolojan fără mandat. Cum a fost formulată și ce a punctat Grindeanu
Politică
PSD a decis întrebarea care îl poate lăsa pe Ilie Bolojan fără mandat. Cum a fost formulată și ce a punctat Grindeanu
Ultima oră
16:29 - Nicușor Dan, audiat la Curtea de Apel București. De ce a fost chemat președintele în instanță (VIDEO)
16:18 - Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
15:57 - PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
15:42 - Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării
15:28 - România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
15:14 - AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
14:59 - Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
14:55 - BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
14:52 - iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
14:45 - Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”