Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 16:44
Băluță: Ciucu tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Bolojan. Chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat
Cuprins
  1. Daniel Băluță, noi reproșuri la adresa lui Ciprian Ciucu
  2. Băluță: Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!

Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, i-a reproșat lui Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei, că a ajuns „să îi stigmatizeze pe români doar pentru că aceștia sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat”. Băluță a remarcat faptul că inclusiv „președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil în acest context, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat”.

Reacția vine după ce primarul general a susținut că „președintele României se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL sau USR” și că „este un inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției, faptul că această coaliție se va destrăma”.

Daniel Băluță, noi reproșuri la adresa lui Ciprian Ciucu

„Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu, una care ridică semne serioase de întrebare. O atitudine care nu mai are nimic de-a face cu echilibrul sau dialogul, ci mai degrabă cu etichetarea și împărțirea oamenilor în „buni” și „răi”, în funcție de simpatiile lor politice.

Un primar care ar trebui să fie al tuturor bucureștenilor ajunge, din păcate, să îi stigmatizeze pe români doar pentru că aceștia sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat.

Mai mult decât atât, chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil în acest context, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat și refuză să intre în jocuri de culise sau în conflicte sterile. În loc să fie apreciată moderația, aceasta este tratată ca o slăbiciune a șefului statului.

Mai mult, ca un veritabil urmaș al lui Torquemada, inchizitorul spaniol, tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Ilie Bolojan”, a transmis Daniel Băluță, pe Facebook.

Băluță: Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!

Liderul social-democrat a reproșat apoi faptul că unii politicieni alimentează ura între români.

„Retorica agresivă, tonul ridicat și atacurile constante la adresa celor care nu se aliniază unei anumite direcții nu fac decât să adâncească ura.

Nu este normal ca orice voce diferită să fie redusă la tăcere sau ridiculizată. Nu este normal ca admirația față de un lider să devină criteriu de acceptare în spațiul public.

Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!
Gata!”, a mai transmis Daniel Băluță.

