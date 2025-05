Cum a încercat Nicușor Dan să calmeze prăbușirea leului: „Nu orice se întâmplă este rezultatul unei conspiraţii”

Deprecierea leului, din ultimele zile este consecința rezultatelor de la din 4 mai. Nicușor Dan a relatat că, din postura de candidat la alegerile prezidențiale a încercat să dea un mesaj de stabilitate care să calmeze furtuna de pe piața valutară.

Candidatul independent a făcut aceste precizări la Congresul Blocului Naţional Sindical, după ce George Simion a afirmat că deprecierea leului ar fi fost o „mişcare electorală cât se poate de penibilă”. Mai mult, el a avansat un scenariu conspiraționist, fără să prezinte probe, conform căruia, au existat companii care ar fi pariat împotriva monedei naționale.

El a fost contrazis de care i-a amintit că s-a dezechilibrat și după alegerile din noiembrie când Călin Georgescu a intrat în turul al doilea. Totodată, candidatul independent a subliniat că a reușit să crească ratingul Primăriei Capitalei peste cel național.

„Nu orice se întâmplă în lume sau în România este rezultatul unei conspiraţii. Am avut acelaşi efect după alegerile din noiembrie. Vă aduc aminte conferinţa mea de ieri, în care am încercat, din poziţia mea de candidat la Preşedinţie, să calmez acest fenomen şi să dau asigurări de stabilitate. Pe de altă parte, dacă ne uităm la oameni care promit că vor face, trebuie să ne uităm la ce au făcut ei. Iar eu sunt cel care am luat o Primărie a Capitalei cu datorie curentă de trei sferturi din venitul ei anual şi am adus-o la un rating cu patru trepte peste ratingul naţional”, a afirmat Nicuşor Dan.

Soluțiile pentru echilibrarea bugetului

Nicușor Dan a ținut să-i dea replica lui George Simion care a afirmat că în mandatul său ar fi crescut datoriile Primăriei Capitalei. În acest sens, primarul general a arătat că Municipalitatea nu mai are datorii curente.

„E logic să ai datorii, în momentul în care împrumuturile se duc în dezvoltare. Eu am spus că nu avem datorii curente şi am spus că acum câteva zile statul român a încercat să se împrumute de 500 de milioane şi nu a venit nimeni. Iar acum trei săptămâni, PMB a încercat să emită bonduri de 500 de milioane şi s-a subscris de două ori. Asta e diferenţa între a fi serios şi a nu fi serios”, a spus Nicuşor Dan.

În această marjă, candidatul independent la alegerile prezidențiale a prezentat soluțiile pe care le vede pentru echilibrarea bugetului național. Acestea sunt combaterea marii evaziuni fiscale, creșterea absorbţiei de fonduri europene, reducerea cheltuielilor statului şi controlul activității companiilor de stat.

„De aici vine echilibrul financiar care să permită bani şi pentru militari, şi pentru toate nevoile societăţii”, a subliniat Nicușor Dan.