Cum a obținut Simion adresele românilor pentru a le trimite scrisori. „Nu cred că am greșit cu ceva”

candidatul AUR, a spus că a trimis milioane de scrisori românilor în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și că a obținut adresele lor de la Registrul Electoral. Dar, el nu a avut permisiunea lor pentru a folosi adresele. Totuși, Simion susține că nu a greșit cu nimic și că nu a încălcat GDPR-ul.

Adresele, luate de la Registrul Electoral

transmis că adresele românilor le-a luat dintr-o bază de date a statului român și a Registrului Electoral. Astfel, a observat că pe listele elctorale figurează persoane care au decedat de multă vreme, conform

„Am trimis milioane de scrisori, am avut o bază de date a statului român care ne-a arătat – respectiv Registrul Electoral – și ne-a arătat o mare mare problemă. Structural, noi nu am putut procesa, interveni asupra datelor pe care le-am primit în mod legal, pe baza unei legi. Și am trimis scrisori tuturor și ne-au venit mii, mii de răspunsuri: dar tata e mort de 3 ani, dar de 20 de ani tot cer Autorității Electorale să-l scoată pe tata din Registrul Electoral. Am estimat milioane de morți în listele electorale permanente”, a spus el.

Simion spune că nu a încălcat GDPR-ul

Candidatul AUR a recunoscut că nu a cerut acordul persoanelor din listele electorale pentru a le trimite scrisorile, dar crede că nu a greșit cu nimic și că nu a încălcat GDPR-ul pentru că Registrul Electoral a pus la dispoziția partidelor fișele cu adresele, în scop electoral.

„Eu, conform legii, nu am încălcat GDPR-ul, pentru că de asta este Registrul Electoral pus la dispoziție partidelor politice, să îl folosească în scopuri politice, în scopuri electorale, să-și informeze alegători. Eu asta am făcut. Nu cred că am greșit cu ceva. Nu am vândut detergent respectivilor, nu le-am folosit datele altfel decât politic. Asta a făcut și Marcel Ciolacu anul trecut. Am trimis o scrisoare”, a spus Simion.

Acesta a adăugat că toate partidele politice au acces la listele electorale, pe care se mai regăsesc și persoane decedate, nu doar cele cu vârsta de peste 18 ani.

„Toate partidele politice au la dispoziție toată lista cu cetățenii de peste 18 ani din România, inclusiv cu persoanele decedate”, a mai transmis liderul AUR.