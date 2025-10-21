B1 Inregistrari!
Cum împarte Rusia bani cu Ucraina. Teoria șocantă a lui Dan Diaconescu

Adrian A
21 oct. 2025, 12:23
Sursa foto: Youtube / @ FANATIK RO

Celebrul Dan Diaconescu vine cu o nouă teorie a conspirației. Fostul patron al OTV susține că războiul dintre Rusia și Ucraina e un joc pe bani între Putin și Zelenki.

Dan Diaconescu și teoria conspirației

Potrivit lui Diaconescu, Putin nu vrea deloc să cucerească Ucraina și doar se joacă cu Zelenski pe banii europenilor.

„Cum de mai emite televiziunea de stat din Ucraina, care are niște antene mari… Eu am vizitat… Puteau să doboare cu niște drone. De ce internetul? Tot internetul din Ucraina este adăpat de la o conductă, de la o rețea mare din Moscova. De ce domnul Putin nu o taie așa într-o seară, într-o glumă? De ce să nu tai internetul în toată Ucraina și să o cucerești ușor într-o oră, două?

Apoi de ce contabilele domnului Zelenski taie, m-am documentat, opt facturi în fiecare zi către Kremlin pentru transbordarea de gaz și de petrol rusesc către Occident pe teritoriul Ucrainei? Și facturile însumează zilnic 75 de milioane de dolari.

Dacă mie îmi explicați ce războiae sunt astea?” a declarat Dan Diaconescu la Gândul.

Dan Diaconescu, condamnat în februarie la 8 ani și 4 luni de închisoare în dosarul de act sexual cu minori, condamnare care între timp a fost anulată, a reluat din 3 martie celebrele emisiuni-maraton, la Canal 33. Dar, după doar jumătate de an de colaborare, parteneriatul s-a rupt pe motiv că Diaconescu este un risc în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei audiovizuale, după cum a declarat proprietarul televiziunii.

Dan Diaconescu a anunțat că de pe 22 octombrie va avea alte canale pe care o să apară.

