Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a discutat despre conceptul „orașul de 15 minute”. El a prezentat în emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, o viziune clară pentru dezvoltarea Capitalei.

El susține că Bucureștiul trebuie să adopte modelul „City in City”, un concept cunoscut și ca „orașul de 15 minute”, pentru a facilita accesul rapid la servicii și infrastructură în proximitatea locuințelor și pentru a reduce traficul.

Ce spune Daniel Băluță despre extinderea orașului

explică că una dintre cauzele majore ale traficului este disproporția dintre numărul mare de locuitori și infrastructura existentă.

„Orașul nostru este mult prea mic, din punct de vedere al suprafeței, pentru numărul mare de oameni care trăiesc în el. De aceea, soluția cea mai importantă și inclusiv urbanistic, inclusiv legislativ, lucrul acesta trebuie să se întâmple și e un lucru pentru care militez de mult. Aduceți-vă aminte că am spus că orașul este prea mic și ar trebui să se extindă către comuna Berceni, către Jilava, către Chiajna. De ce? Pentru că dacă ne raportăm și la alte capitale europene raportând suprafață vs. populație, și luăm Budapesta, Varșovia, vedem că acest oraș trebuie să se extindă.

Putem să-l urbanizăm corespunzător și putem să deblocăm ceea ce vedem astăzi aici. De aceea, inclusiv această problemă a traficului are mai multe cauze. Asta este una dintre cauzele pe care le avem: numărul de oameni vizavi de infrastructura pe care o avem este undeva dublu. Cum ajungem astăzi să constatăm că există 1,1 milioane permise și 1,7 milioane mașini. Sunt niște realități pe care le vedem.

Ăsta este punctul din care pornim. Nu spun că este bine, că este rău. Asta este situația. De la această situație trebuie luate o sumă de măsuri care au prima dată o legătură cu un concept. Acela de a extinde, pe de-o parte, orașul, de a reduce decalajul de dezvoltare între zona de sud și zona de nord a orașului. De ce? Pentru că, din păcate, marea majoritate a joburilor bine plătite sunt în partea de nord a Capitalei, generând inclusiv un flux uriaș”, a spus edilul.

De ce este necesar conceptul „orașul de 15 minute” pentru București

Pentru a echilibra dezvoltarea între nord și sud și pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii, modelul „City in City” este o soluție adoptată în marile orașe europene.

„N-am inventat noi apa caldă, chiar dacă e o glumă destul de nepotrivită în oraș, ar trebui să o inventăm. Dar de City in City sau orașul de 15 minute, pe care îl vedem la nivel european implementat, ar trebui să fie un deziderat și pentru noi, astfel încât să creăm cât mai multe facilități pe zone, pe celule, tocmai pentru că în felul ăsta reușim să echilibrăm zona de nord cu zona de sud și să reducem traficul în acest oraș. Asta este o chesiune de principiu.

De aceea am venit și este în continuare un obiectiv foarte important pentru dezvotarea macro a orașului. Aeroportul din zona de sud este ‘un must’, din punctul meu de vedere”, a mai declarat Băluță.

Ce proiecte a realizat Daniel Băluță

Candidatul PSD a amintit proiecte majore precum dezvoltarea aeroportului în zona de sud, magistralele de metrou M2 și M4 și infrastructura medicală.

„Proiectele pe care le-am făcut, și îi mulțumesc Lui Dumnezeu, în ultimii cinci ani au legătură cu Bucureștiul și mă raportez aici la proiectul pe care îl avem pentru aeroport, dar sunt și lucruri concrete. Metroul, magistrala M2, nu am făcut-o pentru Sectorul 4 doar. Ea este folosită de toți bucureștienii, dar și de cei din zona metropolitană, în realitate. Magistrala M4 de metrou, Gara de Nord-Gara Progresul, ea este făcută pentru toți bucureștienii.

Planșeul Unirii este făcut pentru toți bucureștenii. Stația de pompieri este făcută pentru toți bucureștenii.

Toți bucureștenii pot merge la Spitalul de stomatologie. Spitalul de Pneumologie pe care îl facem este făcut pentru toți românii, pentru că sistemul medical are următoarea particularitate. Orașul București, fiind un centru universitar de excelență, o grămadă de români vin aici cu speranță ieșită din comun, pentru a se însănătoși.

De aceea, este un alt obiectiv important pe care trebuie să-l avem, să punem la punct această infrastructură. De-aia am spus că fac lucruri și am făcut lucruri, noi cei din Sectorul 4, și spun noi, că eu nu exist singur.Exist împreună cu o echipă de oameni care au muncit pe brânci.”, a mai precizat Daniel Băluță.