Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?

Conceptul european – Orașul de 15 minute: cât de aproape este Bucureștiul de acest ideal urban?

21 aug. 2025, 13:07
În Europa, ideea orașului de 15 minute nu e o utopie urbanistică sau o conspirație de control. E o direcție fermă de dezvoltare. La Paris, Barcelona, Milano sau Utrecht, administrațiile locale reconfigurează spațiul public pentru a aduce serviciile esențiale la maximum un sfert de oră de mers pe jos de casă. În acest context, apare întrebarea: poate și Bucureștiul să devină un oraș de 15 minute? Și mai important: ce administrații locale din capitală fac deja pași concreți în această direcție?

Ce înseamnă, de fapt, „orașul de 15 minute”?

Conceptul, lansat de urbanistul Carlos Moreno și promovat intens în timpul pandemiei, propune un model de organizare urbană în care oamenii pot accesa pe jos sau cu bicicleta:

  • școli,
  • magazine,
  • locuri de muncă,
  • servicii de sănătate,
  • spații verzi și de recreere.

Scopul este simplu: să reduci nevoia de transport motorizat, să încurajezi viața de cartier și să reduci poluarea, stresul și consumul de timp.

Bucureștiul: blocuri multe, funcționalitate puțină

Bucureștiul este departe de acest model. Structurat haotic, cu zone-dormitor (Titan, Drumul Taberei, Berceni) și zone administrative sau comerciale (Pipera, Victoriei, Unirii), orașul funcționează pe principiul navetei zilnice. În loc să aducă serviciile către cetățean, infrastructura urbană actuală îl obligă pe acesta să parcurgă zeci de minute (sau chiar ore) între punctele de interes.

Transportul public nu reușește să recupereze acest decalaj, iar infrastructura pentru bicicliști este, în multe zone, mai degrabă simbolică decât funcțională.

Deși orașul, per ansamblu, e departe de idealul de 15 minute, în Sectorul 3 se observă o tendință clară de apropiere a serviciilor de comunitate. Extinderea masivă a rețelei de școli și grădinițe, construcția primei școli de după Revoluție din București, chiar într-o zonă în plină dezvoltarea, amenajarea de parcuri și infrastructură sportivă la distanțe accesibile arată o înțelegere practică a acestui concept. Fără să se eticheteze oficial ca „oraș de 15 minute”, administrația Sectorului 3 aplică deja în mod concret principiile acestuia. Mai mult, primarul Robert Negoiță chiar a avut o serie de întâlniri cu fondatorul conceptului, Carlo Moreno. Spre deosebire de alte sectoare care continuă dezvoltarea segmentată, aici se observă o abordare integrată a nevoilor comunității.

Pași timizi, dar posibili

Pentru ca Bucureștiul să devină un oraș de 15 minute, este nevoie de viziune pe termen lung, coordonare între sectoare și investiții în infrastructură inteligentă. Deocamdată, capitala rămâne captivă unui model vechi, al dependenței de mașină și al segregării funcționale.

