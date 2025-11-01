B1 Inregistrari!
Politică » Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă". Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)

Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)

Elena Boruz
01 nov. 2025, 13:10
Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) / captură video B1 TV
  1. Daniel Băluță: „Îmi face de fiecare dată foarte mare plăcere să vin la muncă”
  2. Băluță: „Nu este problema mea cu cine votează oamenii cu care lucrez”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei și candidat la alegerile pentru Primăria Bucureștiului, a postat un clip video pe pagina sa de Facebook, în care a vorbit atât despre el, cât și despre echipa sa.

Edilul a făcut prezentările de rigoare, subliniind că își respectă atât de mult colegii, încât nu s-a gândit niciodată pe cine susțin din punct de vedere politic.

Daniel Băluță: „Îmi face de fiecare dată foarte mare plăcere să vin la muncă”

Primarul Sectorului 4 și-a anunțat, recent, candidatura la Primăria Capitalei, iar astăzi, a împărtășit cu urmăritorii săi cine l-a ajutat, de-a lungul timpului, să își exercite activitatea.

„Dacă ieri ați aflat despre mine că sunt medic stomatolog, astăzi este timpul să aflați despre mine că de trei mandate sunt primar ales al sectorului 4. Îmi face de fiecare dată foarte mare plăcere să vin la muncă pentru că, în primul rând, întâlnesc oameni pe care îi știu de foarte mult timp și pe care o să-i cunoașteți”, a spus Băluță în clipul video.

Băluță: „Nu este problema mea cu cine votează oamenii cu care lucrez”

De asemenea, în cadrul aceluiași video, Băluță a precizat că lucrurile s-au schimbat în sectorul pe care îl conduce, datorită faptului el și cei prezentați în acel filmuleț, funcționează ca o echipă.

„Am luat alături oameni care se pricep foarte bine la ceea ce fac. A conduce este un sport de echipă. Comunitatea noastră s-a schimbat fundamental în ultimii ani și n-am fi avut nicio șansă fără bani europeni, dar n-am fi avut nicio șansă dacă n-am fi avut o echipă.

Oamenii împreună cu care lucrez beneficiază din partea mea de un respect atât de mare, încât niciodată nu mi-am pus problema cu cine votează, pe cine susțin. Consider că nu este problema mea. Libertatea de exprimare a fost, este și va fi întotdeauna prezentă în această instituție. Aici nu există membrii ai partidelor politice, există oameni care reprezintă interesele altor oameni. Asta-i interesează să facem și în București, așa cum este astăzi în sectorul 4. Și mai mult decât atât”, a adăugat edilul.

