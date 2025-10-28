Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)

Daniel Băluță a fost validat înb unanimitate de Consiliul Politic Național al PSD pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Promisiunile pentru bucureșteni

PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura a fost validată de Consiliul Politic Naţional.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să îi faci planuri de viitor, întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și-i redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. Abia atunci te gândești la ceea ce urmează.

La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem construi împreună viitorul lui. Bucureștiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră. A celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri, alpărinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui.”, a declarat Daniel Băluță după validare.

Daniel Băluță a devenit și șeful PSD București

Luni, Daniel Băluță a preluat și șefia organizației București de la Gabriela Firea. Care a anunțat că renunță la funcție doar pentru ca Bucureștiul să aibă un primar bun și care să schimbe fața Capitalei.

„Sunt multe de spus, dar cred că mai multe sunt de făcut și vrem să fim deja în campanie electorală, atunci când va fi anunțată legal, până atunci avem dreptul politic să facem precampanie electorală și să-i convingem din nou pe bucureșteni că un candidat social-democrat cu fața întotdeauna către nevoile oamenilor este ceea ce trebuie să aibă în continuare capitala României.

Mă bazez foarte mult pe experiența administrativă și politica a lui Daniel, pe realizările pe care le are în sectorul 4 și sunt absolut convinsă că va fi un primar general foarte bun.

Și dacă va simți nevoia, întotdeauna telefonul meu va fi deschis și calendarul bineînțeles pentru a-i da orice sugestie privitoare la primăria capitale, pentru că încă nu am uitat ce se întâmplă acolo și care sunt problemele cele mai importante ale Bucureștiului.”, declara ieri .