B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)

Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)

Adrian A
28 oct. 2025, 13:44
Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

Daniel Băluță a fost validat înb unanimitate de Consiliul Politic Național al PSD pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Promisiunile pentru bucureșteni

PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura a fost validată de Consiliul Politic Naţional.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să îi faci planuri de viitor, întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și-i redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. Abia atunci te gândești la ceea ce urmează.

La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem construi împreună viitorul lui. Bucureștiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră. A celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri, alpărinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui.”, a declarat Daniel Băluță după validare.

Daniel Băluță a devenit și șeful PSD București

Luni, Daniel Băluță a preluat și șefia organizației PSD București de la Gabriela Firea. Care a anunțat că renunță la funcție doar pentru ca Bucureștiul să aibă un primar bun și care să schimbe fața Capitalei.

„Sunt multe de spus, dar cred că mai multe sunt de făcut și vrem să fim deja în campanie electorală, atunci când va fi anunțată legal, până atunci avem dreptul politic să facem precampanie electorală și să-i convingem din nou pe bucureșteni că un candidat social-democrat cu fața întotdeauna către nevoile oamenilor este ceea ce trebuie să aibă în continuare capitala României.

Mă bazez foarte mult pe experiența administrativă și politica a lui Daniel, pe realizările pe care le are în sectorul 4 și sunt absolut convinsă că va fi un primar general foarte bun.

Și dacă va simți nevoia, întotdeauna telefonul meu va fi deschis și calendarul bineînțeles pentru a-i da orice sugestie privitoare la primăria capitale, pentru că încă nu am uitat ce se întâmplă acolo și care sunt problemele cele mai importante ale Bucureștiului.”, declara ieri Gabriela Firea.

Tags:
Citește și...
Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
Politică
Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
Claudiu Năsui (USR): „Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni” (VIDEO))
Politică
Claudiu Năsui (USR): „Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni” (VIDEO))
Marius Budăi: „În pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Doar pentru atât am chinuit populația?”
Politică
Marius Budăi: „În pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Doar pentru atât am chinuit populația?”
Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
Politică
Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
Politică
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
Politică
Sorin Grindeanu: „Trebuie să vorbim mai mult despre oameni şi despre politici publice”
CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)
Politică
CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Politică
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Ultima oră
14:45 - Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
14:30 - Economisește fără efort! Iată câteva sfaturi utile
14:26 - Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
14:26 - Greșeli pe care românii le fac zilnic fără să știe. Studiul Spring Farma arată cât de periculoasă poate fi automedicația
14:20 - Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
14:11 - Când se vor termina lucrările de apă și canal în localitățile din Ilfov? Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov) a prezentat datele: „Vorbim de cel mai mare proiect care cuprinde peste 20 de localități” (VIDEO)
14:00 - „Nuntă, nuntă mare!”. Claudia Puican și Armin Nicoară se căsătoresc azi. Ce declarații a făcut cântăreața
13:44 - Localitățile din Ilfov unde urmează să fie finalizate stațiile de epurare. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „O astfel de stație poate ajuta mai multe comunități” (VIDEO)
13:39 - Tragedie în nordul Italiei! Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, a lovit cu mașina un bătrân în scaun cu rotile. Conferința de presă cu Cristi Chivu, anulată
13:28 - Ilfov se modernizează. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Avem 13 stații de epurare, unele sunt construite de la zero, altele sunt reabilitate”. Cum arată cea din Bragadiru (VIDEO)