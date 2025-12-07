Politică
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că rezultatul exit-poll-urilor e „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare a voturilor.
„În primul rând, mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc colegilor mei.
În ce privește rezultatul, e unul neconcludent, e esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secții să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele!”, a declarat Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, după închiderea urnelor.