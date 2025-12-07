Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că e „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare a voturilor.

Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor

„În primul rând, mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc colegilor mei.

În ce privește rezultatul, e unul neconcludent, e esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secții să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele!”, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, după închiderea urnelor.