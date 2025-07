Daniel David, despre anomaliile din Educație: “În ultimii ani, deși numărul de copii din zona preuniversitară a scăzut, numărul de norme didactice a crescut”

Ministrul Educației, Daniel David, a precizat joi, în timpul unei conferințe de presă, că Educația trece printr-un moment zero, în care apar oportunități pentru corectarea unor anomalii:

“Astfel încât eu în acest moment văd pentru educație și cercetare un moment zero. Caut oportunități ca dacă normalizăm aceste anomalii, să putem să dezvoltăm sistemul de dragul copiilor și de dragul oamenilor care contează și sunt dedicati acestui sistem”.

Una dintre principalele anomalii, a precizat ministrul Educației, vizează situația normelor didactice:

“În ultimii ani, deși numărul de copii din zona preuniversitară a scăzut, numărul de norme didactice a crescut. Norma didactică se referă la partea de interacțiune pe care o ai cu copii, partea de predare din timpul de lucru de 8 ore dintr-o zi. Deci altfel spus, mai puțini copii, mai multe norme didactice. De ce s-a întâmplat acest lucru? Uitându-mă și analizând situația, am văzut că am luat niște măsuri în ultimii ani prin care stabilind de exemplu numărul minim și maxim de copii într-o clasă, am fragmentat clasele.

Stabilind iarăși limită pentru de la ce nivel vorbim de școli cu personalitate juridică, am fragmentat școlile, ca să spun așa, și școlile cu personalitate juridică. Am acceptat foarte multe degrevări de norme. Ce înseamnă degrevare de normă? Că reducem din orele de interacțiune cu copilul, nu din cele 8 ore în general, ci din orele specifice didactice în timp ce îți păstrei salariul. Dar foarte interesant, degrevările din norma didactică au fost însoțite de plata cu ora.

Au crescut în sistem și normele libere pe care le acoperim la plata cu ora. Probabil din aceleași motive pe care le-am spus înainte. Numai că avem un sistem foarte interesant în care plata cu ora are o valoare mai mare decât ora din timpul de lucru pentru care ești plătit ca profesor. Ceea ce nu este o situație tocmai ușor de explicat. Și atunci, iată câteva anomalii în zona aceasta care ne duc într-o situație problematică și din punct de vedere financiar”.