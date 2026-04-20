UPDATE: PSD a decis prin vot să retragă sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Au fost 97,7% dintre voturi pentru retragerea susținerii.

UPDATE: Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut un discurs la începutul evenimentului „Momentul Adevărului”, în cadrul căruia social-democrații vor vota dacă îi retrag sau nu sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan.

Ce a declarat Grindeanu:

De 10 luni vedem un război continuu contra PSD, un război dus din interiorul coaliției, al cărui singur efect a fost tocmai creșterea taberei extremiste.

Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru crimele economice și sociale din ultima perioadă

Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă-vie

A bălti la guvernare în actuala formulă e o capcană politică mortală pentru PSD. Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat.

PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială.

Vedem un om (Bolojan) care vorbește despre sine la persoana a treia și care ne spune: ”Fără mine nu se poate, eu sunt reformatorul!”. Dar să fii un reformator fără reformă cred că e o premieră în politica mondială.

PSD arată că îi aude și îi ascultă pe români, pe toți cei care muncesc și cărora li se spune acum că trebuie să se mai sacrifice.

Azi avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulțumiri, trebuie să facem o schimbare înainte să fie prea târziu! Să spunem ferm și clar: ”Ajunge! Până aici!””

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Cei din PSD votează astăzi, 20 aprilie, dacă îl mai susțin pe premier. Aproximativ 5.000 de lideri locali și naționali participă la consultarea decisivă care poate schimba scena politică.

PSD, în fața unei decizii cruciale: Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan

Partidul Social Democrat se află luni într-un moment decisiv, în care liderii formațiunii urmează să stabilească dacă premierul Ilie Bolojan mai beneficiază sau nu de sprijin politic. Consultarea internă, denumită sugestiv „Momentul Adevărului”, este programată la Palatul Parlamentului, începând cu ora 17:00.

La vot sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri ai partidului, parlamentari, primari, șefi de consilii județene și lideri locali, într-un proces care poate redefini echilibrul politic din România.

Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Cum va fi formulată întrebarea decisivă

Înaintea votului propriu-zis, conducerea PSD s-a reunit într-o ședință a Biroului Permanent Național, unde a fost stabilită forma finală a întrebării adresate membrilor de partid.

Secretarul general al PSD, , a explicat că direcția este clară: o singură întrebare, strict legată de menținerea sau retragerea sprijinului pentru premier.

„Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan”, a declarat Manda, la Evz.ro

Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Există deja un rezultat anticipat?

Potrivit unor surse din interiorul partidului, rezultatul votului ar putea fi unul categoric.

„Probabil că votul anti-Bolojan va fi peste 90%”, a declarat pentru o sursă social-democrată.

Acest scenariu ar putea duce rapid la o ruptură în coaliția de guvernare și la declanșarea unei noi etape politice.

De ce sunt nemulțumiți social-democrații

Nemulțumirile PSD față de premier vizează în special măsurile de austeritate și lipsa dialogului în interiorul coaliției.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur actuala guvernare, susținând că situația din România este una critică:

„În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile – CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate.

Despre astea este vorba şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri când vorbea de asta, dar asta înseamnă – că tot spunea de cămări – asta, de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta. (…) Dar revenind, în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este incoerent.

Fie că eşti social-democrat, userist, liberal, ungur sau făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează Guvernul coaliţiei din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la priorităţile românilor”.

Zi decisivă pentru Ilie Bolojan. Ce urmează după votul din PSD

Sorin Grindeanu a subliniat că decizia de luni va schimba radical contextul politic și trebuie urmată de clarificări rapide:

„Lucrurile pot fi extrem de repede clarificate şi să depăşim această perioadă. Partidul Social Democrat, am spus de nenumărate ori, nu va susţine un guvern minoritar. Partidul Social Democrat, de asemenea, nu va face în perioada următoare vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. Îl mai spun o dată. PSD ori intră în opoziţie, ori va face parte dintr-o coaliţie pro-europeană. Nu există alte variante”.

Liderul PSD a adăugat că, după această consultare, se așteaptă ca Nicușor Dan să convoace partidele la consultări pentru stabilirea unei noi formule guvernamentale.

Ce a spus Ilie Bolojan despre o posibilă criză guvernamentală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este pregătit pentru orice scenariu. Duminică seară, pe B1 TV, acesta a precizat că, în cazul în care miniștrii PSD își vor depune demisiile, va numi interimari din actualul Executiv pentru a asigura continuitatea guvernării.

Ce reacții apar în stradă în ziua votului din PSD

Ziua votului din PSD este însoțită și de mobilizare în stradă, atât din partea susținătorilor premierului, cât și a celor care contestă actuala guvernare.

La Timișoara, organizația Alternativa Civică a anunțat organizarea unui flashmob în Piața Victoriei Timișoara, începând cu ora 19:00. Mesajul transmis de organizatori este unul clar, de mobilizare civică: „Vă invităm la un flashmob sa demonstrăm împotriva pesedismului. Vocea noastră contează doar dacă o folosim”.

În paralel, în București, pe rețelele sociale a apărut un apel la un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, programat la ora 18:00, în Piața Victoriei București. Inițiativa este promovată de un grup online intitulat „Susținem Ilie Bolojan”, însă organizarea nu este asumată oficial de o persoană sau organizație, iar informațiile privind existența unei autorizații nu sunt clare.