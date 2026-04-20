Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile

Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile

20 apr. 2026, 19:16
Şarpe de aproximativ 2 metri descoperit în casa unei femei din Galați. Cum au intervenit autoritățile
Un şarpe de aproximativ 2 metri a intrat luni într-o locuinţă din comuna Vânători, judeţul Galaţi, iar proprietara a sunat la 112 în jurul orei 12:00 pentru a solicita intervenţia autorităţilor. Inspectoratul Judeţean pentru Jandarmi Galaţi a intervenit şi a capturat reptila, ulterior aceasta fiind eliberată în mediul natural.

Ce s-a întâmplat şi când

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 12:00, într-o gospodărie din comuna gălăţeană Vânători, unde o femeie a semnalat prezenţa unei reptile în locuinţă, potrivit declaraţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean pentru Jandarmi Galaţi. Proprietara a anunţat, prin apel la 112, că şarpele, estimat la aproximativ 2 metri, pătrunsese în casă şi se ascundea iniţial sub un fotoliu din hol.

 

Cine a intervenit şi cum a fost capturat şarpele

 

Intervenţia a fost asigurată de Inspectoratul Judeţean pentru Jandarmi Galaţi (IJJ Galaţi).

„Astăzi, în jurul prânzului, jandarmii gălăţeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezenţa unui şarpe de aproximativ 2 metri într-o locuinţă din comuna Vânători. Proprietara a anunţat că reptila pătrunsese în casă şi se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei. La sosirea echipajului de jandarmerie reptila nu se mai afla în locul indicat iniţial, fiind ulterior observată într-o anexă a gospodăriei, ascunsă în partea superioară, între tavan şi un dulap înalt. Intervenţia a fost gestionată cu atenţie, jandarmii reuşind să captureze şarpele în condiţii de siguranţă”, a transmis IJJ Galaţi, potrivit Digi24.

După capturare, şarpele a fost transportat din gospodărie şi eliberat în mediul natural, departe de zonele locuite, pentru a nu pune în pericol locuitorii.

Ce recomandă autorităţile

Autorităţile recomandă cetăţenilor ca în astfel de situaţii să nu încerce să captureze sau să alunge animalele sălbatice şi să evite gesturile bruşte. În schimb, rămâne indicat apelul la instituţiile competente prin intermediul numărului de urgenţă 112.

