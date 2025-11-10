Ministrul Justiției nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oanei Gheorghiu. Radu Marinescu a vorbit în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, despre controversa momentului dintre CSM și vicepremierul Oana Gheorghiu.

În contextul în care împotriva acesteia, Marinescu a clarificat de la început un detaliu important: el nu a semnat plângerea penală depusă de CSM împotriva Oanei Gheorghiu.

Ministrul, care e de drept membru , subliniază importanța responsabilității, a unui ton echilibrat și a unui dialog public loial. Indiferent de funcția publică (procuror, judecător, demnitar), este esențială o atitudine de respect și responsabilitate față de exercitarea funcției, a mai punctat ministrul.

De ce nu a semnat ministrul plângerea plângerea penală depusă de CSM

Întrebat direct, Marinescu a răspuns:

“N-am simțit nevoia să mă delimitez de nimeni. Am fost întrebat dacă am semnat această plângere și am spus adevărul, că nu am semnat-o. Asta nu înseamnă că ader sau mă delimitez de un anumit demers.”

Ministrul a insistat că poziția sa nu are legătură cu tabere sau antagonisme, ci cu responsabilitatea instituțiilor statului, un principiu pe care spune că îl susține în mod constant. Pentru el, tonul moderat și respectul reciproc sunt esențiale în spațiul public.

Cum vede Marinescu comunicarea între puterile statului

Marinescu crede că modalitățile de comunicare care tensionează relația între instituții sunt toxice pentru democrație.

“Eu am pledat întotdeauna pentru responsabilitate, am pledat pentru un ton echilibrat, loial în dialogul public și am spus întotdeauna că, indiferent că ești procuror sau judecător sau demnitar în statul român, trebuie să ai întotdeauna o atitudine de respect față de celălalt și de responsabilitate față de exercițiul funcției.

Eu cred că aceste modalități de comunicare publică, care aduc în înfruntare puterile statului, nu sunt sănătoase pentru democrația noastră și îmi doresc foarte mult să revenim la echilibru constituțional și instituțional, pentru că acționăm împreună în cadrul unui stat de drept și pentru cetățean, pentruministrul justiei România. Ce mai înțelege cetățeanul din actuala situație, dacă cu toții, în funcțiile publice, nu acționăm cu foarte multă prudență, echilibru și responsabilitate”, a mai adăugat ministrul.

Acesta subliniază că Executivul, Legislativul și puterea judecătorească trebuie să colaboreze loial, nu să funcționeze în logica adversității. Pentru el, revenirea la echilibrul constituțional nu e doar o idee, ci o condiție pentru un stat funcțional.

Cine a exagerat în conflictul CSM Oana Marinescu

Întrebat cine a exagerat în acest conflict, Marinescu a evitat să indice vinovați.

“Nu sunt eu cel care să poată da sfaturi sau să facă recomandări reprezentanților diferitelor puteri constituționale, până la urmă, că vorbim, pe de o parte, de Executiv, pe de altă parte, de puterea judecătorească. Eu cred că ne aflăm într-un moment în care Executivul și Legislativul își propun să pună în aplicare, efectiv, un program de guvernare.

Ne aflăm într-o paradigmă necesară, constituționalitatea oricărui demers, iar în momentul de față cu un termen foarte scurt în care ar trebui să ne încadrăm ca să obținem banii europeni, pe de o parte, pe de altă parte, cu această necesitate din societate, de a se atinge o anumită formă de echilibru social, eu cred că dialogul și cooperarea instituțională pot să fie calea pentru a debloca situația. Și asta, repet, presupune foarte multă responsabilitate. În niciun caz nu trebuie văzut un segment sau altul al puterii publice ca fiind de condamnat, ca fiind dușmanul celuilalt.

Eu cred că această logică este una dizolvantă pentru instituțiile noastre și pentru statul nostru, în sensul că nu poate conduce la nimic bun. Important este ca puterile statului să coopereze în mod loial. Ăsta este punctul meu de vedere.”, a conchis ministrul.