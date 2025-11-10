Oana Gheorghiu, reclamată la Parchetul General de CSM. Așa ceva nu s-a mai întâmplat

CSM o acuză pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești. Și a făcut reclamație la Parchetul General.

Cum a ajuns Oana Gheorghiu să fie reclamată de CSM la Parchetul General

Consiliul Superior al Magistraturii o acuză pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. CSM spune că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Asta după ce Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis judecătorilor că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.”, arată un comunicat al .

Declarația Oanei Gheorghiu care a deranjat CSM

„Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta.

România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând.”, a declarat . Fraze care au adus-o în atenția CSM și acum până la Parchetul General.