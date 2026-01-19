Consilierul prezidențial pentru securitate națională şi politică externă, Marius Lazurca, a declarat că președintele Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos deoarece vrea să transmită mesajul „nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate” de făcut în țară.

Forumul Economic Mondial de la Davos se va întruni anul acesta, între 19 și 23 ianuarie, sub tema „Un spirit al dialogului”. Ediția se anunță a fi una istorică, având o prezență record de lideri politici: 65 de șefi de stat și de guvern, din 400 de lideri politici în total, plus sute de miniștri și oficiali.

Cum explică Laurca absența lui Nicușor Dan de la Davos

„Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate de ministrul de Externe. Decizia președintelui e ușor de înțeles. Agenda e sub asediul urgențelor. Orice șef de stat trebuie să prioritizeze crizele, urgențele. Decizia nu a fost luată ușor, ci în urma unor discuții aprofundate.

Până la urmă, președintele a decis să rămână în țară, mesajul fiind: ”Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate și consilierii nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos”. Daca e cineva de blamat, eu sunt acela”, a declarat Marius Lazurca, pentru

Cine va reprezenta România la Forumul Economic de la Davos

România va fi reprezentată la Forumul de la Davos de ministrul de Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Ministerul român de Externe susține că aceasta este cea mai consistentă delegație guvernamentală a României dintre toate edițiile conferinței.

„Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global – cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale. Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă și contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice”, a transmis MAE, într-un comunicat.