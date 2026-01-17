B1 Inregistrari!
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 20:08
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine merge la Davos din partea României
  2. De ce e important Forumul Economic de la Davos

Președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, deși ediția din acest an se anunță a fi una istorică. Altcineva va reprezenta România.

Cine merge la Davos din partea României

Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic de la Davos, cum nu a mers nici la Adunarea Generală a ONU din toamna anului trecut. Nici măcar premierul Ilie Bolojan (PNL) nu va merge.

La Davos vor ajunge ministra de Externe, Oana Țoiu (USR), consilierul prezidențial Radu Burnete și comisara europeană Roxana Mînzatu. Doar aceasta din urmă va și ține un discurs, la panelul „Cum să investim mai bine în oameni”, scrie inpolitics.ro.

De ce e important Forumul Economic de la Davos

Forumul Economic Mondial de la Davos se va întruni anul acesta, între 19 și 23 ianuarie, sub tema „Un spirit al dialogului”. Ediția se anunță a fi una istorică, având o prezență record de lideri politici: 65 de șefi de stat și de guvern, din 400 de lideri politici în total, plus sute de miniștri și oficiali.

