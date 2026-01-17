Președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, deși ediția din acest an se anunță a fi una istorică. Altcineva va reprezenta România.

Cine merge la Davos din partea României

Președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic de la Davos, cum nici la Adunarea Generală a ONU din toamna anului trecut. Nici măcar premierul Ilie Bolojan (PNL) nu va merge.

La Davos vor ajunge ministra de Externe, Oana Țoiu (USR), consilierul prezidențial Radu Burnete și comisara europeană Roxana Mînzatu. Doar aceasta din urmă va și ține un discurs, la panelul „Cum să investim mai bine în oameni”, scrie

De ce e important Forumul Economic de la Davos

Forumul Economic Mondial de la Davos se va întruni anul acesta, între 19 și 23 ianuarie, sub tema „Un spirit al dialogului”. Ediția se anunță a fi una istorică, având o prezență record de lideri politici: 65 de șefi de stat și de guvern, din 400 de lideri politici în total, plus sute de miniștri și oficiali.