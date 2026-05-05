Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul

Adrian Teampău
05 mai 2026, 11:48
Donald Trump face să crească prețul petrolului după ce a amenințat, din nou, cu distrugerea Iranului, dacă va lovi nave americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic. 

Donald Trump face să crească prețul petrolului

Preţurile petrolului au continuat să crească după ce Donald Trump a ameninţat că va şterge Iranul de pe faţa Pământului. El a făcut aceste declarații în contextul în care republica islamică ar atacă nave americane în Strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic, transmit Reuters şi Bloomberg.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, se tranzacţiona la aproape 114 dolari per baril. Luni, prețul a crescut cu 5,8%. Cotaţia barilului de petrol „light sweet crude” era sub 105 dolari, după ce luni a crescut cu 4,48 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 106,42 dolari.

Majorarea de prețuri vine după ce Emiratele Arabe Unite au anunţat că au fost ţinta unor atacuri iraniene luni. S-a întâmplat în prima zi a unei operaţiuni americane menite să restabilească circulaţia navelor în Strâmtoarea Ormuz. Or, aceste evoluții ale prețurilor indică faptul că armistiţiul se destramă din Orientul Mijlociu se destramă.

„Preţurile petrolului ar putea creşte semnificativ, dacă războiul se reia şi, în special, dacă este atacată infrastructura petrolieră”, a apreciat Saul Kavonic, analist în domeniul energiei la MST Marquee.

Țițeiul Brent a crescut cu 90% în contextul războului

Ţiţeiul Brent a crescut anul acesta cu aproape 90%, în urma conflictului declanșat de Donald Trump în Orientul Mijlociu, împotriva Iranului. În Asia, pieţele bursiere au scăzut marţi, pe fondul escaladării conflictului şi a majorării preţurilor petrolului.

Indicele MSCI, care include acţiuni din zona Asia-Pacific exceptând Japonia, a scăzut cu 0,6%. Pieţele bursiere din Coreea de Sud şi Japonia sunt închise marți în contextul unei sărbători publice. Pe de altă parte, indicele Hang Seng al Bursei din Hong Kong a scăzut cu peste 1%.

Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de luni în scădere, deşi Trump a declarat că Statele Unite vor începe să ajute la eliberarea navelor blocate în Golf. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 1,13%, ajungând la valoarea de 48.941,90 puncte. A fost o scădere cu 557,37 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

„Majorarea cotaţiilor ţiţeiului sunt încă o dovadă că atât timp cât nu va exista un acord între SUA şi Iran, Strâmtoarea Ormuz va rămâne probabil închisă, ceea ce va continua presiunile ascendente asupra preţurilor petrolului”, avertizează Gregory Brew, analist la Eurasia Group.

Cum arată indicii bursieri după amenințările lui Donald Trump

Indicele Standard and Poor’s 500 s-a depreciat cu 0,41%, ajungând la valoarea de 7.200,75 puncte. A fost o scădere cu 29,37 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, în contextul declarațiilor făcute de Donald Trump.

Indicele Nasdaq s-a depreciat cu 0,19%, ajungând la valoarea de 25.067,80 puncte. A fost o scădere  46,64 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Pe de altă parte, scumpirea petrolului sporeşte riscurile inflaţioniste. Astfel, crește probabilitatea ca băncile centrale să amâne sau să majoreze ratele dobânzilor. Acesta este un element negativ pentru aur, care nu aduce dobânzi investitorilor.

