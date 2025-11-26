Coaliția de guvernare a decis să nu se mai întâlnească până după alegerile pentru Primăria Capitalei, o mișcare menită să evite orice tensiune politică înainte de scrutin.

Măsura vine în contextul unei evidente crize de comunicare în coaliția de guvernare, generată de teme sensibile precum pachetul trei de măsuri, discuțiile despre buget și posibilitatea eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit .

Ce blocaje apar în coaliția de guvernare cu prvire la pensiile magistraților

Reuniunea de marți, 25 noiembrie, de la Palatul Victoria nu a rezolvat restanțele majore dintre partenerii de guvernare. Tema care apasă cel mai mult agenda este reforma pensiilor magistraților, proiect pentru care Guvernul așteaptă avizul (CSM).

Executivul ia în calcul angajarea răspunderii în Parlament chiar la finalul săptămânii, dacă CSM oferă un aviz favorabil. Premierul Ilie Bolojan a vorbit, recent, despre o evoluție rapidă a procedurii. El a declarat că există premise pentru un aviz accelerat, astfel încât joi sau vineri Guvernul să poată declanșa procedura de asumare.

Pot fi reduse salariile din administrația publică?

Un alt punct tensionat îl reprezintă discuțiile legate de reducerea cheltuielilor salariale în administrație, un subiect respins categoric de PSD.

Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a transmis ferm că atât timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad, subliniind ulterior: „Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”.

Ce se poate întâmpla după alegeri

Decizia de a evita întâlnirile nu rezolvă problemele din interiorul coaliției, ci doar le amână. Imediat după scrutinul de pe 7 decembrie, liderii politici vor fi obligați să reia discuții decisive: bugetul, reformele și strategia fiscală.

În funcție de compromisurile pe care sunt dispuse partidele să le facă, coaliția ar putea traversa fie o perioadă de stabilizare, fie una de escaladare a tensiunilor deja vizibile.