Ana Maria
31 mart. 2026, 10:58
sursă foto: captură YT
Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că Diana Buzoianu, ministra Mediului, trebuie să plece din Guvern, menționând posibilitatea ca aceasta să plece „poate odată cu premierul Ilie Bolojan”, potrivit Agerpres.

Liderul senatorilor social-democrați a declarat că partidul său își menține poziția fermă în privința demiterii acesteia, invocând probleme majore de management și decizii controversate care ar fi afectat sectorul energetic.

Ce acuzații aduce Daniel Zamfir

În cadrul dezbaterii moțiunii împotriva ministrului Mediului, Daniel Zamfir a criticat dur activitatea acesteia:

PSD a votat deja moțiunea împotriva ministrei USR pentru managementul catastrofal și pentru fanatism ecologic prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro în dauna sistemul energetic național. Iar, ca poziție politică, să știți că rămânem consecvenți„, a declarat Zamfir la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului.

Acesta a sugerat că schimbările din Guvern ar putea fi mai ample: „Trebuie să plece, poate odată cu prim-ministrul Ilie Bolojan

De ce spune PSD că ministrul nu își asumă responsabilitatea

Senatorul PSD a pus sub semnul întrebării capacitatea ministrei de a-și asuma responsabilitatea politică, chiar și în cazul adoptării moțiunii:

Nu e nimeni în această sală care își pune speranța că dacă moțiunea trece, atunci doamna Buzoianu va fi cuprinsă de rușine, de remușcare față de sutele de mii de români pe care i-a lăsat fără apă și își va depune demisia sau că o va demite Ilie Bolojan„, a mai adăugat el.

Totodată, acesta a afirmat că Diana Buzoianu a demonstrat lipsă de competență în funcție.

Ce reproșuri aduce Daniel Zamfir în legătură cu acordul Coaliției

Daniel Zamfir a răspuns și criticilor venite din partea USR, care acuză PSD că încalcă acordul Coaliției:

Acum tot aud de la colegii de la USR că încălcăm acordul coaliției. Ce nu înțeleg colegii de la USR e că există în orice acord politic o clauză care nu se pune niciodată explicit: e vorba de clauza decenței politice a bunului simț politic, care spune că atunci când greșești și când lași sute de mii de oameni fără apă din pură incompetență trebuie să-ți asumi răspunderea politică„, a mai precizat Zamfir.

Ce alte critici a adus liderul PSD

Liderul senatorilor PSD a vorbit și despre un „activism exagerat” la nivelul Ministerului Mediului: „Este mult fanatism, dar și multă incompetență la vârful ministerului

În acest context, social-democrații își mențin poziția și cer schimbări la nivel guvernamental, într-un moment în care tensiunile din Coaliție sunt tot mai vizibile.

