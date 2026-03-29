Negocierile privind contractul colectiv de muncă din cadrul Romsilva provoacă reacții dure la nivel guvernamental. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea instituției că evită deliberat reformele necesare și întârzie decizii esențiale.

De ce acuză ministrul amânarea negocierilor

Diana Buzoianu susține că procesul de renegociere a contractului colectiv de muncă ar fi trebuit început încă de anul trecut, însă nu au fost făcuți pași concreți. În opinia sa, Consiliul de Administrație al a evitat asumarea unor decizii clare, deși mandatul pentru negociere fusese aprobat.

”Cu chiu cu vai, acum ceva timp, când şi-au dat seama că nu mai pot fugi de asta, consiliul de administraţie a votat un mandat să înceapă negocierea contractului colectiv de muncă. Ceva efectiv, de atunci până azi, nu prea au făcut în acest sens”, a explicat ministrul Mediului.

Ministrul critică și solicitarea sindicatului Silva de a prelungi contractul existent fără modificări, considerând că această variantă ar perpetua problemele actuale. Ea susține că actualul document conține prevederi discutabile și insuficiente mecanisme de control.

Ce nemulțumiri există legate de actualul contract

Potrivit declarațiilor oficiale, contractul în vigoare ar include beneficii și sporuri considerate excesive, dar și lacune importante în ceea ce privește prevenirea corupției. Aceste aspecte sunt invocate ca motive principale pentru necesitatea unei reforme reale în cadrul instituției.

”Să fie doar prelungit contractul colectiv de muncă (cu alea multe articole aberante cu sporuri, beneficii şi foarte puţine mecanisme de control împotriva corupţiei din sistem) încă un an de zile”, adaugă .

Ministrul consideră că o simplă prelungire ar însemna evitarea unei reforme necesare și menținerea unor practici ineficiente. În acest context, ea critică decizia Consiliului de Administrație de a amâna votul asupra acestei solicitări.

Ce urmează pentru reprezentanții Ministerului în Consiliul Administrației

În Consiliul de Administrație al Romsilva există și reprezentanți ai , iar activitatea acestora va fi analizată mai atent în perioada următoare. Diana Buzoianu a anunțat că modul în care aceștia își exercită mandatul va fi evaluat în raport cu obiectivele instituției.

”Prelungirea unui contract aberant, la comanda sindicatului Silva, nu reprezintă reformă, nu reprezintă un bine pentru păduri. Reprezintă laşitate. Reprezintă rea-voinţă”, mai spune ministrul, potrivit stiripesurse.ro.

Ministrul a subliniat că acești membri au obligația să consulte ministerul în privința deciziilor importante și să susțină administrarea sustenabilă a pădurilor. În lipsa unor măsuri concrete, tensiunile din interiorul instituției ar putea continua.