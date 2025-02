Nicușor Dan nu crede că Ilie Bolojan, cel care va prelua funcția de președinte interimar, va da mai multe explicații pe subiectul anulării . Primarul general crede că aceste aspecte ar trebui clarificate, totuși până la începerea campaniei electorale. El a făcut aceste comentarii în cadrul emisiunii News Pass cu Laura Chiriac, de la B1 TV. „Nu cred (că vor fi prezentate mai multe explicații – n. red.). E un lucru foarte important să fie lămurit, fără discuție. Și cred că la momentul în care va începe campania, acum suntem în precampanie, ar trebui să avem răspunsul la aceste întrebări. Din punct de vedere operational, când se schimbă cineva pe poziție are nevoie de timp să se acomodeze cu relațiile, cu mediul în care lucrează. Din perspectiva asta nu cred că vor crește șansele să se afle ce s-a întîmplat la alegerile din 24 noiembrie”, a comentat Nicușor Dan. Potrivit spuselor sale, în acest moment nu ar trebui luate în considare alte scenarii pentru alegerile prezidențiale decât cele aflate pe masă. Nicușor Dan nu crede că Ilie Bolojan își va asuma o candidatură la alegerile din luna mai. Dimpotrivă, liderii coaliției de guvernare și-au exprimat susținerea pentru Crin Antonescu.

„Haideți să nu ne lansăm în speculații. Pentru moment am avut declarații publice azi în care și Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan au reiterat că domnul Crin Antonescu este cadidatul acestei coaliții de guvernare. Trebuie să vedem lucrurile în perspectiva asta și să ne uităm la alegeri în cheia pe care cred eu că este adaptată momentului: o direcție pro-Rusia, o direcție rămâne cum a fost și mulți oameni care așteaptă o schimbare reală fără a schimba mecanismul democratic”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, clarificări despre o eventuală retragere

Totodată, Nicușor Dan a precizat că nu se pune problema retragerii sale din cursa prezidențială în favoarea lui Ilie Bolojan. El a spus că aceste ipoteze, apărute în spațiul public, sunt simple speculații care nu au bază reală. Primarul general a precizat că, în ceea ce-l privește, și-a asumat candidatura și a decis să participe la alegeri.

„Nu pot să vorbesc despre scenarii care în acest moment nu există. Am spus de mai multe ori că, înainte de a face anunțul, printr-un sondaj am luat o percepție a societății și din momentul în care am făcut anunțul, candidatura rămâne serioasă și merge până la capăt”, a spus Nicușor Dan.

Comentariile lui Nicușor Dan vin în contextul președintelui Klaus Iohannis. Într-o declarație publică, de la Cotroceni, șeful statului a anunțat că se retrage din funcție, miercuri, pe 12 februarie. Anunțul său a fost făcut după ce partidele extremiste au inițiat, în Parlament, procedura de suspendare.

„Pentru a scuti România şi pe cetăţenii români de această criză, de această evoluţie negativă, demisionez din funcţia de preşedinte al României. Voi pleca din funcţie poimâine, pe 12 februarie”, a declarat Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.