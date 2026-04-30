Fane Văncică, un interlop eliberat din închisoare în urmă cu mai bine de un an, a susținut că Florin Salam câștigă chiar și un milion și jumătate de euro pe lună. Manelistul a reacționat, umflându-se mai tare în pene.

Câți bani ar câștiga Florin Salam

„50.000 de euro pe zi. Un milion și jumătate de euro pe lună. Mă jur dacă câștigă toate 90% din vocile astea din România, dacă câștigă cât câștigă Salam într-o lună (…) Florine, am putut să spun lucrul ăsta, pentru că jur dacă am auzit de la Florin, mi-a spus cineva”, a spus Fane Vancică, într-un live pe TikTok, potrivit

Reacția lui Florin Salam

Florin Salam a reacționat, spunând că de când de substanțe e foarte muncitor, câștigă bine și poate să cheltuie și… două milioane de euro pe zi.

„Lăsați omul în pace, că e și el cu familia lui, abia a scăpat. Nu are nicio treabă, omul își vede de familia lui, nu are nicio legătură cu ce vorbiți voi, astea sunt de la voi. Eu de când sunt un om cu picioarele pe pământ și de când am scăpat de prostioare, pot să cheltui și două milioane de euro pe zi, că sunt prea șmecher și prea puternic”, a spus Florin Salam, într-un live pe TikTok.