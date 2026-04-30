Teo Trandafir, mărturisiri despre relația cu fiica sa: „Am trăit cu teama că nu voi fi în stare”

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 11:59
Foto: Teo Trandafir / Facebook
Teo Trandafir e tare mândră să-și vadă fiica pe picioarele ei, la 21 de ani. Vedeta TV răsuflă ușurată că i-a dat Maiei o educație așa cum se cuvinte, deși la început și-a făcut griji că poate nu va fi o mamă bună.

Teo: Se pare că n-am făcut o treabă atât de rea

Întrebată de Click! ce gând îi vine în minte când o vede pe Maia așa cum a ajuns, Teo a răspuns: „Mulțumescu-Ți Ție, Doamne!”. Am trăit cu teama că nu voi fi în stare, că nu voi fi mama care mi-aș dori să fiu sau că voi greși abordarea. Se pare că n-am făcut o treabă atât de rea”.

Prezentatoarea TV a mai spus că în acest moment al vieții ei nu-și dorește decât să se bucure de oamenii frumoși din jurul ei: „Îmi doresc să-mi lase Dumnezeu prietenii aproape, le doresc fericire, și a mea pe lângă ei. Acum am capacitatea să descopăr oameni incredibili pe care înainte nu îi vedeam, fiind prea preocupată cu muncă. Pe lângă muncă, acum au loc în viața mea și oameni formidabili pe care îi admir și pe care îi privesc cu un nesfârșit interes”.

Teo: Nu am momente când mă simt singură, pentru că Maia se întoarce

De anul trecut, Maia a decis să se mute singură și să-și facă propriul rost în viață.

„Nu am momente când mă simt singură, pentru că Maia se întoarce. Nu e ca și când ne-am fi despărțit. Ea are drumul ei și înțeleg foarte bine asta. Nesănătos mi se pare ca un copil să nu fie lăsat să plece de acasă când simte că dorește să facă acest lucru.

Maia știe foarte bine că drumul înapoi este întotdeauna deschis, iar lucrurile sunt foarte clare; nu trebuie decât să dea un telefon. Nu este cazul, pentru moment totul este bine, dar dacă vreodată, ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva, ea știe că sunt acolo, nu este ferecată poarta”, a spus Teo, anul trecut.

