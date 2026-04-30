Dominic Fritz a declarat că USR, partidul pe care îl conduce, nu va relua negocierile cu PSD și nici nu va reintra în aceeași coaliție, dar fără liberalul Ilie Bolojan premier. Fritz a avut și o întrebare pentru președintele Nicușor Dan, care insistă că vrea în această criză politică.

Dominic Fritz acuză PSD de trădare

Dominic Fritz a explicat de ce USR nu va intra în aceeași coaliție, fără Bolojan premier: „Nu putem avea în același timp un guvern pro-european și o majoritate paralelă anti-europeană, pe care PSD s-o scoată din buzunar din când în când. Dar nu este o fatalitate ca moțiunea să treacă. Cred că în Parlamentul României sunt destul de mulți oameni dispuși să nu voteze un text scris parcă din Ambasada Rusiei de la București”.

„Cert este că USR nu poate negocia cu un PSD care direcția pro-europeană și reformele pe care le-am asumat împreună. Problema PSD este că reforma a ajuns la privilegiile lor. Dacă vor să guverneze cu AUR să spună ce urmează după primul pas. Dacă vor refacerea formulei Ciucă-Ciolacu, le amintesc că aceasta a primit un vot de blam în alegerile din 2024 și 2025”, a mai declarat președintele USR, pentru

Întrebarea lui Dominic Fritz pentru Nicușor Dan

Întrebat dacă are ceva să-i reproșeze preşedintelui Nicuşor Dan și dacă crede că acesta a știut de moțiunea PSD-AUR, Dominic Fritz a răspuns: „Nu cred că președintele a știut de moțiunea de cenzură. Eram la discuții la Cotroceni despre salvarea PNRR și SAFE când s-a întâmplat. În privința medierii sale, nu-i dau sfaturi publice domnului președinte. Dar întrebarea pe care ne-o punem azi o vom discuta și la consultările cu el: Mai este PSD un partid pro-european după ce a semnat și votat o moțiune care acuză Uniunea Europeană că a transformat România într-o colonie?”.