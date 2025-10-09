B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”

Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”

Elena Boruz
09 oct. 2025, 12:04
Diana Buzoianu: „Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă”
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Cine riscă pedeapsa cu închisoarea, dacă proiectul va fi aprobat
  2. Diana Buzoianu: „Am propus și publicarea mesajelor la televizor”
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a transmis că a inițiat și depus în Parlament un proiect de lege, conform căruia căsătoria și conviețuirea forțate sunt sancționate cu închisoare între 3 și 7 ani.
Ministra a explicat că inclusiv persoanele care cunosc faptul că minorii sunt obligați să se căsătorească și organizează petreceri și mese festive, pentru a celebra momentul, ar trebui să fie pedepsiți cu închisoarea între 6 luni și doi ani.

Cine riscă pedeapsa cu închisoarea, dacă proiectul va fi aprobat

De la cei care organizează căsătoria până la cei care o oficializează sau contribuie la sărbătorirea acesteia riscă să fie sancționați cu închisoarea, în cazul în care proiectul inițiat de Buzoianu va fi aprobat. Ministra a atras atenția asupra importanței libertății fetelor și femeilor, libertate care nu este „negociabilă”.

„Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă.
Am inițiat și depus în Parlament în această săptămână un proiect de lege prin care este definită căsătoria și conviețuirea forțată și este sancționată cu închisoarea între 3 și 7 ani de zile. Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputația unei persoane, a unei familii sau a unei comunități) sancțiunea va fi între 3 și 10 ani de zile.
De asemenea, propunem să devină infracțiune sancționată cu închisoarea între 6 luni și 2 ani fapta persoanei care, știind că minorul este victima unei căsătorii forțate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentație specifică nunții sau logodnei pentru minor”, a transmis ministrul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu: „Am propus și publicarea mesajelor la televizor”

De asemenea, aceasta își dorește ca în intervalul orar 18:00-22:00 să fie transmise la televizor mesaje care să semnalizeze propunerea făcută în Parlament. Femeia a punctat faptul că proiectul legislativ este susținut de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.
„Am propus și publicarea mesajelor la televizor, în intervalul orar 18:00-22:00, precum:
«Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți încalcă drepturile fundamentale ale copiilor și se pedepsește cu închisoarea”.
sau
”Constrângerea unei persoane majore sau minore la încheierea unei căsătorii sau la conviețuire asemănătoare aceleia dintre soți, se pedepsește cu închisoare”.
Proiectul legislativ este sprijinit de zeci de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.
O să termin cu un singur gând: România nu are altă șansă decât și, oricum, are o datorie uriașă să devină o țară sigură pentru toate femeile și fetele”, a adăugat Buzoianu.
Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Politică
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete
Politică
Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete
Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
Politică
Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Politică
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Politică
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Politică
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Politică
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Politică
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Politică
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Politică
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Ultima oră
12:50 - Rugăciunea către Sfântul Nectarie care aduce vindecare. Face minuni pentru cei care o rostesc cu credință
12:43 - Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
12:43 - Nicușor Dan, la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”
12:11 - Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
12:00 - România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac. Declarația șefului Armatei Române, Gheorghiță Vlad
11:40 - Cum i s-a schimbat viața unui bărbat după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline la loterie: „Ce rost are să ai bani când te trimit la culcare plângând?”
11:29 - Când vor fi gata spitalele pentru mari arși, care acum sunt în construcție. Explicația lui Rogobete
11:20 - A fost cutremur în România! Unde s-a resimțit seismul de joi dimineață
11:00 - Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
10:55 - Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”