Diana Buzoianu, , a transmis că a inițiat și depus în Parlament un proiect de lege, conform căruia căsătoria și conviețuirea forțate sunt sancționate cu închisoare între 3 și 7 ani. Ministra a explicat că inclusiv persoanele care cunosc faptul că minorii sunt obligați să se căsătorească și organizează petreceri și mese festive, pentru a celebra momentul, ar trebui să fie pedepsiți cu închisoarea între 6 luni și doi ani.

Cine riscă pedeapsa cu închisoarea, dacă proiectul va fi aprobat

De la cei care organizează căsătoria până la cei care o oficializează sau contribuie la sărbătorirea acesteia riscă să fie sancționați cu închisoarea, în cazul în care proiectul inițiat de Buzoianu va fi aprobat. Ministra a atras atenția asupra importanței libertății fetelor și femeilor, libertate care nu este „negociabilă”.

„Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă.

Am inițiat și depus în Parlament în această săptămână un proiect de lege prin care este definită căsătoria și conviețuirea forțată și este sancționată cu închisoarea între 3 și 7 ani de zile. Pentru cazuri agravante (ex. fapta a fost comisă cu scopul de a păstra sau de a restabili onoarea sau reputația unei persoane, a unei familii sau a unei comunități) sancțiunea va fi între 3 și 10 ani de zile.

De asemenea, propunem să devină infracțiune sancționată cu închisoarea între 6 luni și 2 ani fapta persoanei care, știind că minorul este victima unei căsătorii forțate, realizează servicii precum organizarea de mese festive sau alte tipuri de petreceri pentru sărbătorirea căsătoriilor, oficiază slujbe religioase sau orice alte tipuri de ceremonii, oferă vestimentație specifică nunții sau logodnei pentru minor”, a transmis ministrul Mediului, într-o postare pe Diana Buzoianu: „Am propus și publicarea mesajelor la televizor”

De asemenea, aceasta își dorește ca în intervalul orar 18:00-22:00 să fie transmise la televizor mesaje care să semnalizeze propunerea făcută în Parlament. Femeia a punctat faptul că proiectul legislativ este susținut de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR.

„Am propus și publicarea mesajelor la televizor, în intervalul orar 18:00-22:00, precum: «Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți încalcă drepturile fundamentale ale copiilor și se pedepsește cu închisoarea”. sau ”Constrângerea unei persoane majore sau minore la încheierea unei căsătorii sau la conviețuire asemănătoare aceleia dintre soți, se pedepsește cu închisoare”.